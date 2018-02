MSD/PVSTP anuncia a sua legalização

O Movimento Social Democrata-Partido Verde de São Tomé e Príncipe, anuncia a sua legalização nos termos da lei. O Movimento que recentemente denunciou através do Téla Nón, alegadas tentativas por parte do Juiz Conselheiro do anterior Tribunal Constitucional Carlos Stock, em bloquear a sua legalização, garante agora num comunicado com data de 29 de Janeiro, que é uma força política legalizada no país.

«Doravante precipitará na execução das suas atividades político-partidária, contribuindo desta forma para afirmação do Estado são-tomense nas fileiras dos Estados civilizados, onde prolifera o respeito pela condição humana, liberdades e garantias individuais e coletivas, pelas diferenças e o pluralismo», refere o Movimento Social Democrata – Partido Verde de São Tomé e Príncipe.

Leia o comunicado do MSD / PVSTP – Comonicado PV (1) (1)

