OGE de contenção e de sacrifício para economia crescer 5% 

O Projecto do Orçamento Geral do Estado para 2018, foi aprovado na generalidade pela maioria parlamentar que sustenta o Governo, e com votos contra das bancadas da oposição.

O parlamento prossegue com a análise do projecto de orçamento nas comissões especializadas.

Avaliado em 133 milhões de euros, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, defendeu que o projecto de orçamento de Estado para 2018, avança com medidas para a contenção das despesas correntes. O aumento dos salários também não faz parte do projecto. Segundo Patrice Trovoada, os salários não podem ser alterados, de forma a colmatar necessidades prioritárias «nos sectores da educação, saúde e segurança».

No fundo o OGE para 2018, não se diferencia dos anteriores em matéria de conteção das despesas. «Este orçamento de 2018, à semelhança dos outros, procura alinhar as contas públicas a conjuntura internacional e as recomendações do FMI», sublinhou o Chefe do Governo.

O Primeiro Ministro acredita que o periodo de 2018 – 2019, será marcado pelo fortalecimento da economia mundial, facto que deverá proporcionar o aumento das exportações do cacau, e influenciará o fluxo de turistas ao país, assim como o investimento privado.

Com esses três indicadores para 2018, Patrice Trovoada, manifestou-se confiante de que o desempenho da economia será melhor, e que a taxa de crescimento será de 5% neste ano.

97% dos recursos externos, ou seja, da ajuda financeira internacional, vão garantir o financiamento do Programa de Investimento Público. São Tomé e Príncipe, já foi alertado pelo FMI, de que atingiu o limite da capacidade de endividamento, Patrice Trovoada explicou que dos 97% dos recursos externos que serão atraídos para o programa de investimento público, 85% serão em donativos e 2% em créditos .

Do bolo orçamental, o Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente recebe a maior fatia, com 28%. O sector da educação absorve 13,2%, e a saúde fica com 11,4%. «Sacrifícios continuarão a ser exigidos, consentidos e partilhados por todos em 2018, as reformas das instituições vão continuar para modernizar os procedimentos e o país, para sermos cada vez mais competitivos na atração do investimento estrangeiro», pontuou o Chefe do Governo.

O Primeiro Ministro reconheceu que a inflação continuou a subir no ano 2017, tendo atingido 7,7%.

Os argumentos apresentados pelo Primeiro Ministro, não convenceram a oposição, que viu no orçamento para 2018, os mesmos erros cometidos pelo Governo em 2017. Segundo a oposição, Patrice Trovoada e o seu Governo, não realizaram nenhumas das acções, que inscreveram ou que anunciaram nos anos anteriores.

É importante que o leitor conheça as normas que regulamentam o OGE para 2018. Clique – 2-OGE 2018-LEI E RELATÓRIO_16

Téla Nón