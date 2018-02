 Ordem Superior remete Presidente do STJ para VIP2

Manuel Silva Gomes Cravid, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que não reconheceu o Tribunal Constitucional de 15 de Janeiro, já não tem lugar na sala VIP1 do aeroporto Internacional de São Tomé. O Juiz que também preside o Conselho Superior da Magistratura Judicial tinha viagem marcada para a última sexta – feira.

O Téla Nón sabe e com toda certeza, que na tarde da passada sexta feira quando Manuel Silva Cravid se dirigia ao aeroporto internacional, foi informado pelos seus colaboradores de que doravante só viaja da sala VIP2 e não VIP1 como vinha acontecendo como representante de órgão de soberania.

Segundo soube o Téla Nòn, o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, telefonou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, e Urbino Botelho disse que não sabia de nada. 10 minustos depois, o próprio Ministro telefona ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça para anunciar que « era ordem superior».

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, indicado pela Constituição Política como quarta figura do Estado, não foi atempadamente informado ou notificado sobre a “ordem superior”.

Manuel Silva Cravid rejeitou a “Ordem Superior” que o Ministro dos Negócios Estrangeiros Urbino Botelho, recebeu e o comunicou sobre a a mesma, no final da tarde da última sexta – feira «Em Jeito de repúdio neguei viajar no VIP2 e passei a viajar na secção do povo e com o povo», terá desabafado em privado, o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Téla Nón