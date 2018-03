Portugal e UE reforçam logística da PIC

No quadro do Projecto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos Países Africanos de Língua Portuguesa e Timor Leste, o embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Gaspar, entregou na tarde desta quarta – feira, à Polícia de Investigação Criminal PIC, duas viaturas e um conjunto de equipamentos informáticos.

O apoio logístico que pretende dinamizar as operações da PIC na prevenção e combate a criminal, foi entregue numa cerimónia que contou com a presença da Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz.

Portugal é um dos principais parceiros do Ministério da Justiça de São Tomé e Príncipe no processo de reforma do sector. A PIC está a ser restruturada para se afirmar como Polícia Judiciária. Em Dezembro de 2017, com apoio de Portugal foi criado o primeiro serviço de piquete da na PIC.

Segundo uma nota da embaixada de Portugal, através do Projecto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos Países Africanos de Lingua Portuguesa e Timor Leste, pretende-se «Contribuir para o reforço dos meios logísticos da PIC, por forma a permitir que melhor se adapte às exigências e boas práticas internacionais, na prevenção e combate à criminalidade», diz a nota de imprensa.

O projecto em causa dirigido aos PALOP e Timor Leste, é financiado pela União Europeia com cerca de 7 milhões de euros e por Camões, Intituto da Cooperação e da Língua com 1 milhão e 400 mil euros.

