“Bela” na China por STP

Isabel Domingos, ex-Presidente da Autarquia de Mé-Zochi, é vulgarmente conhecida nos bairros da sua cidade natal – Trindade, capital de Mé-Zochi, por “Bela”.

No passado dia 15 de Março, o Presidente da República Evaristo Carvalho, nomeou “Bela” assim conhecida na Trindade, como embaixadora de São Tomé e Príncipe na República Popular da China.

Entrou na política através da fornada de jovens que o partido ADI, decidiu lançar na conquista de votos e sangue frescos. Líder do braço feminino do partido ADI, não se reconhece na “Bela” qualquer formação ou experiência a nível diplomático.

Foi professora do ensino secundário na cidade da Trindade. É militante do partido ADI. Foi deputada do ADI, e nas eleições legislativas e locais de Outubro de 2014, foi reeleita deputada. Suspendeu o mandato para ocupar o cargo de Presidente da Autarquia de Mé-Zochi, também conquistada pelo partido ADI.

O sorriso alegre da “Bela” conquistou Trindade e Mé-Zochi. Resta saber se será suficiente para impulsionar São Tomé e Príncipe e os interesses do arquipélago, na tão competitiva e exigente praça diplomática asiática.

Diplomatas de carreira ficaram acantonados no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Urbino Botelho. Caminho diplomático foi aberto à Isabel Domingos, primeira embaixadora de São Tomé e Príncipe na China, após a retoma das relações bilaterais em finais de 2016.

Isabel Domingos enquanto chefe das mulheres da ADI, acompanhou o Presidente do ADI e Primeiro Ministro Patrice Trovoada em vários eventos internacionais. Ela esteve também na China em Abril do ano 2017, integrando a comitiva de Patrice Trovoada que visitou pela primeira vez Pequim.

Isabel Domingos foi a figura política da ADI, que abraçou e defendeu o projecto do Dubai, lançado pelo líder Patrice. Anunciou numa das reuniões do seu partido que o Dubai, já tinha chegado a várias localidades do país, onde o líder Trovoada já tinha implementado projectos estruturantes, dignos do Dubai.

O Decreto Presidencial de 15 de Março, afastou “Bela” do poder local de Mé-Zochi. China é o seu novo destino, em nome do ADI e por São Tomé e Príncipe.

