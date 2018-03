Banco Central: Vice Governadora suspeita de corrupção

Massari Sousa Pontes, vice-governadora do Banco Central, é segundo o partido MLSTP, suspeita de corrupção. A Vice-Governadora do Banco Central, que foi a principal arquitecta da emissão da nova família da dobra, a moeda nacional, e nas operações que permitiram a entrada em circulação da nova moeda, é indicada como tendo comprado recentemente em Portugal, um apartamento no valor superior a 250 mil euros, e alegadamente pago a dinheiro vivo.

O MLSTP, maior partido da oposição, já solicitou ao Ministério Público, a abertura de um inquérito criminal. Segundo o MLSTP, o inquérito deve ser aberto tendo em conta as informações que circulam nas redes sociais dando conta do negócio feito pela vice-governadora do Banco Central, e pela dissiminação da mesma informação no seio da opinião pública tanto nacional como internacional.

O MLSTP sustenta a queixa contra a vice-governadora do banco central, com base nas operações e montagens financeiras que foram efectuadas no ano 2017, e que culminaram com a entrada no mercado nacional de uma nova moeda nacional. Processo que foi contestado pela oposição, por alegadas irregularidades.

Massari Sousa Pontes participou no processo de cunhagem da nova moeda nacional e liderou a parte conclusiva de todo o processo. «Isso está associado a todo processo e as tramitações da nova família da dobra que entrou em circulação no país. Nós o MLSTP consideramos que os procedimentos indiciam actos de corrupção e não foram transparentes», afirmou Arlindo Barbosa, porta voz do MLSTP, a saída do Ministério Pùblico.

Queixa feita, o MLSTP espera que o Ministério Público de Frederique Samba, esclareça com alguma celeridade esta e outras denúncias de corrupção feitas contra membros do poder político e administrativo vigente no país.

