Vice Governadora do Banco Central diz que não comprou casa em Portugal

Massari Sousa Pontes, Vice-Governadora do Banco Central, desmentiu as informações, postas a circular nas redes sociais, segundo as quais teria comprado em Portugal uma residência que custou mais de 250 mil euros.

Tais informações motivaram o maior partido da oposição o MLSTP, a solicitar ao Ministério Público, que o assunto fosse investigado, tendo em conta, segundo o MLSTP, o processo de lançamento da nova moeda nacional realizado no início do ano 2018, considerado pelo partido político como tendo sido enfermo de irregularidades.

Num comunicado distribuído à imprensa na última, a vice-Governadora do Banco Central, desmentiu tudo e considerou tais informações postas a circular nas redes sociais como sendo falsas.

Massari Sousa Pontes, manifestou-se disponível para colaborar com as autoridades pois, segundo ela, em momento algum adquiriu ou está em vias de adquirir um apartamento em Portugal.

Por outro lado as suspeitas aventadas pelo MLSTP, segundo as quais, a alegada aquisição de casa em Portugal, poderá estar ligada ao processo de emissão da nova moeda nacional. «Nunca recebeu comissões ou quaisquer outros benefícios para além dos legalmente estabelecidos, no desempenho das suas funções e muito menos no âmbito da reforma monetária», refere o comunicado.

Prometeu agir judicialmente para que os mentores , da informação posta a circular sejam identificados e responsabilizados.

Téla Nón