ROSEMA : Uma cervejeira que sustenta a política são-tomense agora sob ultimato de Angola

Artigo da Lusa :

O Supremo Tribunal Angola exigiu ao Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé a devolução da Carta Rogatória e entrega da cervejeira Rosema ao angolano Mello Xavier, indica a carta.

“Não tendo sido cumprida até hoje a devolução da carta rogatória referente ao processo nº95/01 que corre a sua tramitação no Tribunal de Lembá em que são partes a Empresa Cervejeira Rosema, SRL, propriedade de Ridux Lda, incumbe-me o venerando Juiz conselheiro presidente deste tribunal de remeter e solicitar o cumprimento da devolução da carta acima referida”, diz o documento, datado de 26 de março e assinado pelo secretario judicial, Garcia Sumbo.

Esta é a segunda carta rogatória remetida pelas autoridades judiciais angolanas ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) são-tomense no espaço de três meses, sendo que a primeira foi enviada com a data de 20 de dezembro de 2017.

Nesta última carta, o Supremo Tribunal de Angola deixa o aviso de que esta “é a segunda e última insistência no cumprimento da devolução da carta rogatória”, um aviso interpretado por uma fonte diplomática na capital são-tomense como “um ultimato para resolver um problema que, a arrastar-se, pode provocar um incidente diplomático entre os dois países”.

Os dois documentos foram expedidos para São Tomé com copias ao ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto e com conhecimento do governo são-tomense.

Rosema, é a única cervejeira do país. Construída pelos alemães da ex-RDA, a fábrica viria a ser vendida em concurso público pelo governo são-tomense nos anos 90 e adquirida pela empresa angolana Ridux Lda. do empresário Mello Xavier.

Em 2009, um contencioso movido em Luanda contra Mello Xavier por um dos seus sócios levou a que o Tribunal Marítimo de Luanda solicitasse ao Supremo Tribunal de São Tomé a penhora dos bens do empresário angolano em São Tomé que incluía a Rosema.

Meses depois o Tribunal Marítimo de Luanda viria a devolver ao Mello Xavier o direito de propriedade da cervejeira. Nessa altura, num processo considerado de “pouco transparente” a fábrica já estava na posse de um empresário são-tomense de nome Domingos Monteiro (Nino Monteiro).

Nino Monteiro é um responsável político do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social-democrata (MLSTP-PSD), principal partido da oposição, mas com fortes ligações ao primeiro-ministro e líder do partido no poder, Ação Democrática Independente (ADI).

A cervejeira Rosema é citado por fontes partidárias como estando na origem da crise no seio do MLSTP-PSD.

Osvaldo Vaz, primeiro você-presidente dos sociais democratas demitiu-se das suas funções em dezembro passado e em carta que a Lusa teve acesso, denunciou o que considera de “intromissão de personalidades do ADI no funcionamento interno do MLSTP-PSD, através de altos dirigentes” deste partido da oposição.

Osvaldo Vaz é diretor-geral da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleo (Enco) com mais de 80 por cento de capital angolano.

As denuncias do vice-presidente aumentaram a crispação no seio dos dirigentes do MLSTP-PSD que não querem ver o nome do partido envolvido no escândalo da Rosema, enquanto pertença de um dirigente político do MPLA partido com o qual os sociais democratas têm laços de afinidades históricas.

O líder deste partido, Aurélio Martins tem sido alvo de fortes criticas dos militantes que o apontam como mantendo uma alegada aproximação com Patrice Trovoada e acusam-no de “trair os princípios e ideais do MLSTP” que nas vésperas das eleições legislativas, autárquicas e regionais ainda não conseguiu ultrapassar a divisão interna.

Um relatório da execução orçamental da direção das finanças acusa a Rosema de ter deixado de pagar os impostos ao estado há vários anos, rondando atualmente mais de três milhões de dólares, segundo fonte da Direção de Finanças.

O mesmo relatório indica que houve “um fraco desempenho” na cobrança do Imposto sobre consumo de produção local e acusa a Rosema de “incumprimento da obrigação fiscal” deste imposto que é o maior contribuinte.

“Para o efeito, a administração tributária, como medida de coação bloqueou-a (Rosema), impedindo que a mesma fizesse desalfandegamento de quaisquer mercadorias, enquanto prevalecer os atrasos com a administração tributaria”, indica o relatório.

