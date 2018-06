Governo diz que as forças de defesa e segurança desmantelaram hoje uma tentativa de assassinato do Primeiro Ministro

Num comunicado distribuído a imprensa o Ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos(na foto), anunciou que as forças de defesa e segurança do «Estado da República Democrática de São Tomé e Príncipe desmantelaram hoje uma tentativa de subversão da Ordem Constitucional através do assassinato premeditado do Primeiro Ministro e Chefe do Governo e orientaram a detenção de dois dos principais protagonistas desta operação», diz o comunicado lido pelo ministro no final da tarde de quinta feira.

O Ministro Arlindo Ramos, identificou os dois principais protagonistas da alegada operação que visava alegadamente assassinar o Primeiro Ministro, Patrice Trovoada. «Trata-se do senhor Gaudêncio Costa membro da comissão política do MLSTP e antigo ministro da agricultura, e do senhor sargento Ajax Managem das Forças Armadas», referiu o ministro.

Na comunicação o ministro da defesa e da administração interna, deixou entender que se trata apenas da primeira fase das detenções. «As investigações continuam de modo a trazer para a justiça todos os implicados», destacou Arlindo Ramos.

Segundo o ministro os dois detidos, foram entregues a Polícia Judiciária. « Os elementos recolhidos até então pelos serviços revelam para além da premeditação, uma forte determinação na execução dos seus designios, cumplicidades nacionais e estrangeiras, cabendo agora à polícia judiciária e ao ministério público esclarecer», frisa o Ministro da defesa e da administração interna.

Arlindo Ramos anunciou que as forças armadas e de segurança estão em prevenção. Garantiu que o país está calmo, e sob controlo do Governo da República.

Cópia do comunicado – comunicado-de-imprensa

Abel Veiga