CNE divulga círculos eleitorais e mandatos para as eleições locais

A Comissão Eleitoral Nacional divulgou os círculos eleitorais e o número de mandatos que estarão em disputa nas eleições autárquicas e regional, marcadas para 7 de Outubro próximo.

Segundo a Comissão Eleitoral Nacional os dois distritos mais populosos, nomeadamente Água Grande e Mé-Zóchi, têm cada um 4 círculo eleitorais, e em cada um deles estarão em disputa 11 mandatos para o poder local.

Os distritos de Lobata, Cantagalo e Lembá, estão divididos em 3 círculos eleitorais e em cada distrito serão eleitos 9 membros para a Assembleia Distrital.

O distrito de Caué, conta com apenas 2 círculos eleitorais de onde serão apurados 7 mandatos. O mesmo acontece na ilha do Príncipe onde serão realizadas as eleições regionais. A população eleitoral está distribuída em dois círculos eleitorais, e elege no dia 7 de Outubro próximo, 7 deputados para a Assembleia Regional.

No que concerne aos mandatos para as eleições legislativas, a Comissão Eleitoral Nacional, garantiu que posteriormente serão dadas informações sobre o número de círculos eleitorais e dos mandatos. Para já não se vislumbra qualquer alteração do número de mandatos para as eleições legislativas. Destaque para os distritos de Mé-Zochi e Água Grande, onde em cada um deles, são eleitos 13 deputados a Assembleia Nacional composta por 55 assentos.

Abel Veiga