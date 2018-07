Roberto Raposo Presidente do STJ regular

A cerimónia de investidura dos 4 juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, eleitos na emana passada pela maioria parlamentar, foi marcada por alguns casos.

Primeiro tem a ver com o registo de uma fraca participação dos Magistrados Judiciais de São Tomé e Príncipe, e a ausência notória da Ordem dos Advogados.

Certo é que Roberto Raposo, ex-Ministro da Justiça do actual governo constitucional, Frederique Samba Procurador Geral da República, Euridice Pina Dias magistrada do Tribunal da Primeira Instância e Leopoldo Marques jurista que residia na diáspora foram empossados como Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça.

Investidura concedida aos 4 juízes conselheiros, por apenas um membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial. É o segundo caso invulgar registado na sala de reuniões do novo edifício do Supremo Tribunal de Justiça.

José Paquete, membro do Conselho Superior da Magistratura judicial indicado pela Assembleia Nacional, foi o único membro presente. «Estava presente outro membro, a doutora Euridice representa os juízes da primeira instância no Conselho Superior de Magistratura Judicial, o conselheiro Flaviano Carvalho foi convidado, mas não pôde estar presente por razões de agenda», declarou José Paquete em entrevista à imprensa que assistiu a cerimónia.

Infelizmente, segundo José Paquete a Juíza Euridice Pina Dias, encontrava-se na sala, mas num outro quadro. Não como membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas sim como Juíza conselheira eleita pela maioria parlamentar.

Nenhum outro membro do autogoverno da magistratura de São Tomé e Príncipe, marcou presença na cerimónia. Na solidão, José Paquete, investiu os 4 novos Juízes que segundo ele já não estão numa situação excepcional, mas sim numa situação de regularidade, em consequência da tomada de posse.

Alguns minutos após a investidura, os 4 juízes conselheiros elegeram entre si o Presidente do colectivo. A primeira votação gerou um empate de dois votos entre o Juiz Roberto Raposo e o Juiz Frederique Samba. A segunda ronda para desempate permitiu a Roberto Raposo, arrecadar 3 votos contra 1 voto para Frederique Samba.

A Presidência do Supremo Tribunal de Justiça ficou assim entre a Raposa, que recusou prestar quaisquer declarações à imprensa. Prometeu fazê-lo esta terça feira após a cerimónia de sua investidura pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho.

No passado, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça tomava posse no edifício do Supremo Tribunal de Justiça e diante dos Membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Magistrados judiciais e do Ministério Público, e com a assistência do público e demais individualidades. Era um sinal da independência do órgão de soberania de poder judicial.

Mas, agora por determinação da maioria parlamentar, o novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, assume as suas funções em juramento diante do órgão de soberania Presidente da República.

O futuro dos Juízes conselheiros eleitos em situação excepcional, e do próprio Supremo Tribunal de Tribunal de Justiça composto em situação excepcional, mereceu comentário do único membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial presente na sala. «O futuro a Deus pertence», declarou José Paquete, quando questionado pela imprensa sobre o carácter transitório ou não, dos novos juízes eleitos e empossados em situação excepcional.

Abel Veiga