Crise de energia em STP – Vandalismo?

Desde Maio passado que a ilha de São Tomé regista constantes cortes no fornecimento de energia à população. A partir de Julho a situação degradou consecutivamente.

Recentemente o Director Geral da EMAE, anunciou numa reportagem da TVS, que a racionalização do fornecimento de energia resulta do processo de manutenção dos grupos de geradores da central de Santo Amaro, mais concretamente os 5 grupos de geradores que foram instalados em São Tomé, por Taiwan no ano 2008.

Os grupos que foram construídos de raiz na Correia do Sul, representam a maior fonte de produção de energia eléctrica do país. A manutenção dos grupos foi sempre assegurada por uma equipa técnica de Taiwan, que acompanhou o processo de fabricação dos grupos, e ficou destaca no país para garantir a manutenção dos geradores. Em Novembro de 2016, altura em que o Governo pôs fim ao relacionamento com Taiwan e reconheceu a única China, os técnicos de Taiwan abandonaram o país na mesma semana.

Segundo o Director Geral da EMAE, 2 anos depois, os grupos chegaram a fase de manutenção. Carecem de peças sobressalentes que foram encomendadas, mas que por causa do período de férias na Europa, não tem sido fácil a chegada da encomenda ao país.

Alguns dias após da reportagem do Director Geral da EMAE o Téla Nón apurou que um dos geradores da central de Santo Amaro deu o berro, e deixou de funcionar, exigindo manutenção. A situação de corte de energia agravou. O processo de manutenção da central térmica de Santo Amaro, não está a ser tecnicamente fácil, confidenciou para o Téla Nón uma fonte da EMAE. Tudo porque os geradores ali instalados estão blindados com segredos técnicos que eram dominados pelos engenheiros de Taiwan.

Na central térmica da cidade de São Tomé, localizada perto da escola preparatória Patrice Lumumba, o Téla Nón, registou que apenas um gerador está em funcionamento. Os outros 5 estão espatifados.

A politica de energia para todos, lançada pelo Governo com base na produção térmica, ou seja, a partir de geradores a gasóleo, muito poluentes, está a conhecer fracassos. Se um bairro ou localidade tem energia numa noite, outros estão às escuras. No dia seguinte será a vez dos bairros ou localidades que no dia anterior tinha luz, conhecerem o peso da escuridão. Quando mais geradores dão berros, a escala de escuridão alarga para 2 ou 3 dias sem, e um dia com energia.

Durante o dia, as actividades comerciais ou económicas dependentes de energia eléctrica estão paralisadas em São Tomé. O corte diurno no fornecimento de energia é mais longo.

Faz tempo que os são-tomenses não se encontravam envolvidos numa crise energética tão profunda. Na última semana o Primeiro Ministro, Patrice Trovoada, apresentou um diagnóstico que contradiz as explicações dadas pela Direcção Geral da EMAE. «Descoberta de operações de vandalismo e de sabotagem sobretudo na linha que leva energia para a nossa capital. Daí que eu questiono se as avarias que temos estado a viver não tem a ver com vandalismos ou sabotagem. Sabemos que há alguns motores que tiveram avarias. Um deles pelo que tenho conhecimento trata-se de desleixo humano, se não é também sabotagem», referiu o Chefe do Governo, tendo apelado as autoridades judiciais a esclarecerem o caso.

Não é a primeira vez que o Chefe de Governo são-tomense explica a crise de energia com base em acções de vandalismo ou de sabotagem, sem no entanto, que as autoridades policiais ou judiciais identificassem ou detivessem os alegados autores.

Enquanto a polícia procura pelos alegados autores de vandalismo, o país enfrenta uma crise sem precedentes de energia eléctrica. Crise que já dura mais de 4 meses, e que tende a agudizar-se cada vez mais, que se aproxima o dia 7 de Outubro.

Abel Veiga