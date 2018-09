 Novo Liceu “Sum Mé Xinhô” anima o slogan “ Mais Além” da ADI

O Estado são-tomense baptizou o primeiro liceu construído no distrito de Lobata, com o nome de Sebastião dos Anjos do Rosário que foi mais conhecido por “Sum Mé Xinhô”. Um médico tradicional, que foi expoente máximo no uso das técnicas de massagem e do poder curativo das plantas de São Tomé e Príncipe.

O novo centro de ensino foi inaugurado na quinta – feira, pelo Presidente da República Evaristo Carvalho. Com 19 salas de aulas o liceu tem capacidade para acolher 1600 alunos. Conta também com campos para prática do desporto, e laboratórios de apoio a várias disciplinas que são ministradas na escola.

Olinto Daio, ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, foi um dos principais oradores na cerimónia de inauguração do Liceu. Indicou a caminhada de São Tomé, rumo a conquista do “mais além”. «A instalação do liceu em Lobata …demonstra claramente que São Tomé e Príncipe pode ir mais além. Sim…pode ir mais além, porque temos homens e mulheres com capacidades e potencialidades para transformação de São Tomé e Príncipe», afirmou, o ministro.

“Mais Além”, é o principal slogan de campanha do partido de Olinto Daio, a ADI, para as eleições legislativas e locais de 7 de Outubro. Olinto Daio, defendeu a caminhada do país rumo ao além, com base também nas conquistas que São Tomé e Príncipe obteve nos índices de escolarização. «De facto hoje na pré-escolar São Tomé e Príncipe acolhe 71,4% das crianças em idade pré-escolar, contra uma média de 35% dos países da África Subsariana. A cobertura do ensino secundário em São Tomé e Príncipe, é quase duas vezes superior ao observado nos países de África subsariana. 68% para o primeiro ciclo secundário e 32 para o segundo ciclo secundário. …no que toca a escolarização e ensino superior por 100 mil habitantes São Tomé e Príncipe posiciona-se muito acima da média africana. Como são-tomenses temos razões mais do que suficientes para estarmos orgulhosos das nossas conquistas», enfatizou o ministro Daio.

Olinto Daio(na foto), é também o ministro que tutela o sector da comunicação social em São Tomé e Príncipe. Os índices de liberdade de imprensa e de expressão alcançados, pelo país nos últimos 4 anos, e a promoção do contraditório na imprensa como um dos elementos que sustenta o regime democrático, deverão ser outros ganhos conquistados, e que dão orgulho a nação são-tomense, que neste ano eleitoral caminha rumo ao “mais além”.

Abel Veiga