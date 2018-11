Grandes mudanças decididas pelo povo devem acontecer no dia 22

22 de Novembro é o dia marcado para a tomada de posse dos 55 novos deputados a Assembleia Nacional. São homens e poucas mulheres, que o povo escolheu no dia 7 de Outubro, para representá-lo na Assembleia Nacional. Por isso é que o parlamento é designado como sendo o mais alto órgão representativo do Estado.

Na mesma sessão em que os novos deputados serão investidos nas suas funções, ou seja, logo após a investidura, os 55 representantes do povo, elegerão entre si o Presidente da Assembleia Nacional, assim como os vice-presidentes e outras estruturas que compõem o parlamento.

Por vontade expressa nas urnas, o povo vai fazer despontar à “Nova Maioria”, que decidiu criar para governar o país, tendo em conta que o sistema de governação são-tomense é claramente Parlamentar.

A Nova Maioria, composta pelo partido MLSTP e a Coligação PCD-MDFM-UDD, tem 28 deputados no parlamento que tem 55 assentos. Os líderes da Nova Maioria, principalmente o Presidente do MLSTP Jorge Bom Jesus, garantiu em entrevistas dadas na semana passada que o novo presidente da Assembleia Nacional, será eleito pela incidência parlamentar que liga o seu partido à coligação PCD-MDFM-UDD.

MLSTP com 23 assentos no parlamento decidiu entregar a presidência da Assembleia Nacional, à coligação. Delfim Neves, deputado a Assembleia Nacional em várias legislaturas, é indicado como o candidato da Nova Maioria, ao cargo de Presidente da Assembleia Nacional. Guilherme Octaviano do MLSTP, será o primeiro vice –Presidente. Tanto Delfim Neves como Guilherme Octaviano são conhecidos na praça são-tomense como sendo homens de negócios.

A Nova Maioria deverá deixar para o partido ADI, a eleição do segundo vice-Presidente da Assembleia Nacional.

Mais de 1 mês depois das eleições em que cada uma das partes reclamavam vitória nas eleições legislativas de 7 de Outubro, está finalmente chegando a hora e o dia, em que a vontade popular expressa nas urnas, se manifestará publicamente, dissipando todas as dúvidas.

Jorge Bom Jesus, Presidente do MLSTP, jurou de pés juntos, que a nova maioria vai eleger o novo presidente do parlamento e dominará as estruturas do segundo órgão de soberania do Estado, a Assembleia Nacional.

ADI, que nos últimos 4 anos apregoou a sua maioria absoluta de 33 assentos no parlamento como justificação para reformar e deformar tudo, poderá ficar a partir de 22 de novembro, submetida por vontade popular, a um estatuto minoritário com 25 assentos no parlamento.

Espera-se que os deputados da ADI, com destaque para o seu Secretário Geral Levy Nazaré, continue como no passado recente a “encher a boca”, para anunciar que o domínio ou as decisões maioritárias, resultam apenas «da vontade do povo».

Mas, até 22 de Novembro, até a hora da votação para eleição do novo Presidente do Parlamento, tudo pode acontecer e tudo está em aberto.

É que a “Nova Maioria” é Curta. 28, contra 25 da ADI e 2 do movimento Independente de Caué. ADI tem garantido ao país, que são seus, os dois deputados do Movimento Independente de Caué, força independente financiada pelos Irmãos Monteiros da Cervejeira Rosema.

ADI acredita que tem 27 assentos no parlamento. Basta 1 deputado da Nova Maioria vacilar, ou cair em alguma tentação, para ser a ADI a constituir a nova maioria, e assim eleger o jovem Carlos Correia, seu candidato ao cargo de Presidente do parlamento.

Abel Veiga