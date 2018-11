Nova Maioria diz estar pronta para derrubar o Governo da ADI

No dia 22 de Novembro com a tomada de posse dos novos deputados a Assembleia Nacional, surgiu uma nova maioria parlamentar, que testou com sucesso o seu poder de fogo. Aniquilou as aspirações do partido ADI, que governou o país nos últimos 4 anos, em conseguir dominar a Assembleia Nacional, através da eleição do Presidente do parlamento.

A Nova Maioria, afirmou-se e dominou a casa parlamentar.

Jorge Bom Jesus, Presidente do partido MLSTP, reuniu-se na última sexta feira com o Presidente da República no quadro da auscultação solicitada pelo Chefe de Estado, com vista a formação do próximo governo.

O nascimento da nova maioria foi para Jorge Bom Jesus, um sinal dado ao país e ao mundo, e foi também partilhado com o Presidente da República. «Os partidos que formam a nova maioria, mostraram que com 28 deputados estão em condições de viabilizar o próximo governo com maioria absoluta», declarou o Presidente do MLSTP. .

Jorge Bom Jesus, disse que constatou que o Presidente Evaristo Carvalho, deverá indigitar o novo primeiro ministro nesta quarta feira. Acrescentou que o Chefe de Estado prometeu seguir as normas constitucionais, e assim nomear um primeiro ministro do partido que foi mais votado nas últimas eleições, no caso a ADI.

Desta forma o Presidente da República, remeterá para o parlamento a decisão final sobre quem governa o país. A maioria ou a minoria? «Se houver um governo minoritário naturalmente, que ele cairá na Assembleia Nacional», assegurou Jorge Bom Jesus.

Jorge Bom Jesus avisou que a nova maioria, é coesa, e está determinada.

Abel Veiga