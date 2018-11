Olinto Daio declinou o convite de Patrice para ser candidato ao cargo de 1º Ministro

Caros Concidadãos

Acredito que governar São Tomé e Príncipe neste momento crítico exige mais que políticas e ideias. Pois, “Unidade, Disciplina e Trabalho”, palavras inscritas no brasão do nosso país, impelem-nos a ter atitudes e comportamentos que nos dignificam como políticos e a restabelecer a confiança dos santomenses nos seus dirigentes.

O espírito de patriotismo e dever que supera as diferenças de partido e ideologia obrigou-me a aceitar o convite de liderar uma comissão do meu Partido, Acção Democrática Independente – ADI, com objectivo de estabelecer contactos com a sociedade civil e partidos políticos a fim de buscar uma estabilidade social e política, após alguns incidentes que se verificou depois das eleições de 7 de Outubro.

Recentemente fui contactado pelo Presidente do Partido ADI propondo-me para chefiar o próximo XVII Governo.

No mesmo espírito de patriotismo e dever, e se o objectivo for o de aperfeiçoar a nossa união e aderirmos aos valores são-tomenses eu estaria disposto, pois tenho um contributo para dar a este país que tanto me deu.

E, mais, acredito que neste momento, o povo são-tomense não é o problema, mas sim a resposta. Os valores que acarinhamos enquanto nação – família, paz, concórdia, hospitalidade, responsabilidade e respeito – são os que tornam São Tomé e Príncipe forte e dão sentido às nossas vidas. E todos eles fariam parte do meu trabalho.

Ora tendo analisado e ponderado cheguei a conclusão de que esses valores não estão presentes e contidos nesta proposta de chefiar o governo. Por isso, decidi em não aceitá-la.

Acredito, muitos são-tomenses também acreditam, que podemos ser um só povo, alcançando o que é possível, construindo essa união perfeita. Esta é a minha convicção, enraizada na minha fé em Deus e na minha fé no povo são-tomense.

Que Deus nos abençoe e aos nossos filhos.

Olinto Daio

São Tomé, 23 de Novembro de 2018