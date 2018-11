Bom Jesus é investido este fim de semana pelo PR como Primeiro Ministro de STP

O Presidente da República Evaristo Carvalho, publicou nesta tarde de quinta feira, o decreto número 25/2018, que nomeia Jorge Lopes Bom Jesus, como Primeiro Ministro e Chefe do XVII Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe. «Sob proposta do Partido MLSTP/PSD, é nomeado para o exercício do cargo de Primeiro Ministro e Chefe do XVII Governo Constitucional, o senhor Jorge Lopes Bom Jesus», diz textualmente o decreto Presidencial.

No decreto Evaristo Carvalho, não tece qualquer consideração sobre o facto do partido ADI, não ter sido sequer achado, no processo de nomeação do novo Primeiro Ministro. O Chefe de estado justifica a sua decisão, com a seguinte declaração. «Perante actual correlação de forças políticas nessa mesma Assembleia Nacional e tendo em conta os superiores interesses da nação», lê-se no decreto assinado por Evaristo Carvalho.

O Téla Nón apurou que todos os procedimentos estão em curso, com vista a investidura ainda neste fim de semana, do novo governo liderado por Jorge Bom Jesus.

Abel Veiga