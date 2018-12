Novo Governo “JBJ” adiou investidura para segunda – feira

Jorge Bom Jesus(JBJ), o Primeiro Ministro nomeado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, deverá ser investido na segunda – feira 3 de Dezembro.

A cerimónia que estava marcada para este sábado por volta das 11 horas no Palácio Presidencial, acabou por ser adiada, segundo uma fonte do Téla Nón, pelo facto do misticismo são-tomense indicar o dia 1 de Dezembro como sendo aziago.

Outros relatos que chegaram a redacção do Téla Nón, indicam que o primeiro ministro nomeado “JBJ”, está a experimentar dificuldades na estruturação da sua equipa ministerial. Os relatos avançam que a pressão é alta, por parte dos militantes e amigos da “Nova Maioria”, que procuram uma vaga na equipa ministerial.

Alguma clivagem tem ensombrado o processo de escolha de nomes para determinadas pastas ministeriais, alguma desilusão começa a tomar conta de alguns militantes que buscam pastas, e o stress tem crescido sobretudo no seio do MLSTP. Relatos dão conta que a reunião deste sábado na sede do MLSTP no Riboque, foi explosiva.

No entanto até segunda – feira, é possível que o governo “JBJ”, fique composto, e apareça para Evaristo Carvalho dar posse.

Abel Veiga