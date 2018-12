PR  manifestou total disponibilidade para com o novo Governo

Evaristo Carvalho, Presidente da República, é confrontado no segundo ano do seu mandato, com a necessidade de coabitar com um governo, que não é da sua linhagem política.

Evaristo Carvalho, foi vice Presidente do partido ADI, que suportou a sua candidatura ao cargo de Presidente da República. Deixou a vice-presidência da ADI no ano 2016, para se candidatar as eleições presidenciais daquele ano. A vaga de Vice Presidência da ADI ficou aberta até o dia de hoje.

Em outubro de 2018, o povo soberano, pôs fim à hegemonia da ADI, a quem o mesmo povo concedeu um governo, uma maioria parlamentar absoluta em 2014, e em 2016 um Presidente da República.

Tudo mudou, o povo escolheu uma nova maioria, que passou a ser governo, e impôs assim a coabitação política. « O legislador constitucional consagrou o princípio de separação e de interdependência de poderes entre os órgãos de soberania. Significa dizer, que apesar de separados politicamente, uns e outros são responsáveis perante os outros, o que permite acima de tudo defender os interesses da nação. É sobre este respaldo jurídico-constitucional que devemos todos trabalhar», declarou Evaristo Carvalho, na cerimónia de investidura do novo governo do MLSTP.

O Chefe de Estado encorajou o novo governo. Chamou a atenção do executivo, «porque a tarefa que vos espera não se afigura fácil. Mas estou confiante de que sabiamente encontrarão respostas aos anseios da população», pontuou. .

A disponibilidade do Presidente da República em cooperar com o Governo de Jorge Bom Jesus, total. «Ao novo elenco governamental, desde já a minha total e inequívoca disponibilidade de cooperação pessoal e institucional, para a defesa dos superiores interesses da nação. Mãos a obra, o povo espera por vós», concluiu Evaristo Carvalho.

Abel Veiga