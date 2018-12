Presidente de Angola felicita Jorge Bom Jesus e propõe (RE)dinamizar as relações

Para João Lourenço Presidente da República de Angola(na foto), a investidura de Jorge Bom Jesus, na última segunda – feira, como Primeiro Ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, foi um acontecimento especial, para “redinamizar” as relações bilaterais. «O acontecimento mereceu a nossa especial atenção por tudo quanto poderá significar em termos de redinamização das excelentes relações de amizade e cooperação existentes entre os nossos dois países e povos », diz a mensagem do Presidente de Angola.

A mensagem do Chefe de Estado angolano, endereçada ao novo Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, é notícia divulgada pelo Jornal Português, “Diário de Notícias”.

João Lourenço, diz ainda na mensagem divulgada no dia 4 de Dezembro que « acredita que o intercâmbio aos mais variados níveis entre Angola e São Tomé e Príncipe poderá ser impulsionado por acções bilaterais».

O regresso do MLSTP ao poder em São Tomé e Príncipe, permite a (RE) dinamização das relações bilaterais com Angola.

Recorde-se que desde a sua ascenção ao cargo de Presidente da República e Chefe do Governo de Angola, João Lourenço nunca se encontrou oficialmente com o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, e nem tão pouco com o Presidente Evaristo Carvalho.

A troca de visitas ministeriais entre São Tomé e Príncipe e Angola, deixou também de ser intensa como acontecia no passado.

Agora as portas se abrem para a RE-dinamização.

Abel Veiga