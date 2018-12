EMAE subiu a produção mas ainda não satisfaz as necessidades do país

A constatação da ligeira subida de produção de energia pela empresa estatal EMAE, foi feita pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

As centrais térmicas que fornecem energia ao país, foram os primeiros sectores do país que receberam a visita do novo Chefe do Governo. 24 horas após a sua investidura, Jorge Bom Jesus, acompanhado pelo ministro Osvaldo Abreu, visitou as centrais térmicas, e constatou que actualmente a EMAE produz 11 megawatts, quando em Outubro último a produção era de 7.

Segundo o Primeiro Ministro, o défice continua a ser grande, uma vez que as necessidades das populações, ou seja, de todo o país, em termos de consumo de energia é de 20 megawatts.

A crise de energia eléctrica que demora mais de 7 meses, e agravou-se em Outubro último, já provocou revolta popular em todo o país. O novo governo pretende atacar a crise da EMAE, e já tem um plano B. «Possivelmente a aquisição pontual de um grupo gerador. Há contactos que preliminares que começamos a fazer na perspectiva de sermos poder, e hoje já somos. Vamos encontrar uma solução ainda para este ano, para esta quadra festiva», declarou o primeiro ministro.

Jorge Bom Jesus, disse que está alinhado com o Presidente da República, sobre a necessidade de se inquirir a EMAE, para esclarecer as verdadeiras causas da crise eléctrica sem precedentes que o país vive. «À semelhança daquilo que o Presidente da República, exigiu e eu alinho sobre o mesmo diapasão, um inquérito tem que ser feito para apurarmos responsabilidades», sublinhou.

Abel Veiga