Partido ADI vai ser reformado

A decisão de reforma do partido ADI, será tomada no conselho nacional marcado para o dia 16 de Dezembro.

A comissão política do maior partido político do país, segundo o resultado das eleições de 7 de Outubro último, esteve reunida durante dois dias, e decidiu pela criação de uma comissão de reforma da ADI.

Segundo o comunicado da comissão política, a comissão de reforma composta por 7 elementos, terá a incumbência de organizar o conselho nacional marcado para o dia 16 de dezembro.

Na reunião do conselho nacional, será marcada a data do congresso electivo que deverá realizar-se o mais breve possível, refere o comunicado da Comissão Política da ADI.

No congresso serão eleitos os órgãos estatutários, e não só. O partido diz que o congresso servirá também para «repor o normal funcionamento do partido para os próximos desafios».

ADI, acabou por ficar decapitado depois das eleições legislativas de 7 de Outubro. Patrice Trovoada, Presidente do partido suspendeu as suas funções, e prometeu renunciar ao mandato de deputado conquistado nas eleições legislativas. O cargo de Vice-Presidente do partido, que era exercido pelo actual Presidente da República, está vago desde o ano 2016.

Apenas resta o secretário geral Levy Nazaré, no leme do maior partido político de São Tomé e Príncipe, que é também o maior partido da oposição na nova legislatura.

Abel Veiga