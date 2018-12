Reservas bateram no fundo, inflação disparou e a economia regrediu

O cenário de desequilíbrio macro económico e de grave crise económica e financeira em São Tomé e Príncipe, foi apresentado a comunicação social pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Na primeira semana como Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, é confrontado com dados macro-económicos preocupantes.

As reservas externas bateram no fundo. São incapazes de garantir 3 meses de importação. «As reservas liquidas neste momento, em termos de divisas, estão abaixo de 3 meses de importação, o que é de certo modo inquietante», declarou o Primeiro Ministro.

Situação complicada, uma vez que em agosto passado, a missão do FMI, que avaliou o desempenho macro-económico do país, registou baixa das reservas externas, mas precisou que estava no limite exigido, ou seja, capaz de assegurar 3 meses de importação.

Em 2014, quando o anterior Governo, o XVI Constitucional tomou posse, São Tomé e Príncipe, tinha um nível de reserva externa, capaz de garantir 6 meses de importação.

4 anos depois, o novo governo, o XVII Constitucional, diz que as reservas externas estão abaixo do limite, e revelou outro dado macro-económico, também preocupante. «Pelas informações preliminares nos dizem que a inflação está a subir e pode inclusivamente ultrapassar os 7% o que agrava a nossa situação», pontuou o Chefe do Governo.

Até 2012, a taxa de inflação em São Tomé e Príncipe atingia os 11%. A partir de 2013, o país conseguiu baixar a inflação para níveis históricos, situando-se nos 6% em 2013%. No entanto em 2017, a inflação disparou para 7,7%, e para 2018 deverá estar muito mais perto dos 8%

Segundo o Primeiro Ministro, a previsão do crescimento económico para o ano 2018, feita pelo anterior governo, também não bate certo. O anterior governo projectou um crescimento económico de 5% em 2018, mas os últimos dados apontam que o crescimento económico, «deverá situar-se abaixo dos 4%».

Apesar da crise financeira, Jorge Bom Jesus, anunciou na sua primeira conferência de imprensa dada no seu gabinete no Palácio do Governo, que o executivo conseguiu resolver o pagamento dos salários da função pública para o mês de Dezembro, incluindo o décimo terceiro mês. « Não encontramos verbas para o pagamento dos salários. Pelo que fui informado nos últimos meses recorreu-se ao crédito bancário para pagar os salários. Não fomos por esta via», garantiu.

O novo governo em uma semana de actividade, conseguiu amealhar cerca de 4 milhões de dólares, para dar aos funcionários públicos, o salário e um bónus para as festas de natal e do ano novo. «O problema está resolvido. Estamos a falar de verbas na ordem de cerca de 4 milhões de dólares. Porque para além do salário estamos a falar do décimo terceiro. Era legítimo que fizéssemos todo esforço para que cada um tivesse o seu salário e que passasse a quadra festiva com mais alento», concluiu.

Abel Veiga