Convulsão na ADI : Levy Nazaré partiu as loiças todas e diz que teme pela sua vida

O secretário geral do partido ADI, chamou a imprensa para denunciar Patrice Trovoada, o presidente auto-suspenso do partido, assim como alguns membros da direcção.

Levy Nazaré disse que se tornou um alvo a abater no seio da ADI. Tudo por causa de posições que tomou, sobretudo após as eleições legislativas de 7 de Outubro. «Tenho conhecimento que sou um alvo a abater dentro do partido, devido a posições que venho tomando, em nome de um ADI mais coeso, mais democrático, um ADI onde os seus dirigentes e militantes possam ter direito de se expressar, de exprimir e de ter ideias e opiniões», afirmou.

Consequência directa do seu posicionamento em prol da democraticidade interna, diz que a ADI mudou. « O partido mudou, o ADI já não é o que era. As pessoas pedem melhor espaço para discutir as ideias, que as decisões sejam tomadas nos órgãos próprios e não seja uma pessoa a decidir tudo», frisou.

O posicionamento democrático do secretário geral acabou por aumentar a vontade da liderança em abatê-lo. Segundo Levy Nazaré o seu companheiro de partido Abnildo Oliveira, garantiu que a liderança auto-suspensa, vai abatê-lo. « O Abnilde Oliveira me disse aqui na sede, …Levy o dr, Patrice quer te abater como Secretário Geral do partido, e quer te abater como vice-presidente da Assembleia Nacional».

Para demonstrar que é um alvo a abater, o secretário geral do partido, disse que o Presidente auto-suspenso Patrice Trovoada, nem queria que ele fosse eleito vice-presidente da Assembleia Nacional. « É um plano orquestrado para me eliminar. Não sei se é só eliminação política, não sei se essa eliminação não vai mais além. A minha vida pode estar em perigo, pode estar em risco, talvez pode ser mesmo eliminação física», denunciou.

Levy Nazaré conhece bem o ambiente onde milita, e teme pela sua vida. Mas, com objectividade, detalhou factos que ocorreram após as eleições legislativas e que segundo ele, provam a disposição de Patrice Trovoada em eliminá-lo para já politicamente. « Essa arma contra Levy Nazaré tem a ver com na altura do apuramento geral dos votos nulos e brancos pelo tribunal constitucional, que havia um grupo de cidadãos reunidos a frente do Tribunal. Na altura o Presidente do partido estava fora do país, e me ligou pedindo que eu mandasse vir militantes do ADI, para junto do Tribunal para fazer pressão…. Eu havia dito que não dava essa ordem por questão de responsabilidade, porque eu estava em São Tomé, e ele estava fora…. e em São Tomé estávamos a viver o clima que existia. Trazer militantes do ADI para confronto com os que lá estavam iria dar morte, iria dar problemas gravíssimos. Ele Insistiu mais eu mantive firme, disse que não….

Pedi ao Presidente(Patrice Trovoada) para dar directamente essa ordem, e ele não deu… Daí começa já o problema de Levy ter que ser abatido…..», detalhou.

Levy Nazaré, detalhou mais casos de alegada insubordinação ao seu Chefe, que lhe colocou na mira como alvo a abater. «Depois da decisão do Tribunal Constitucional sobre o resultado definitivo das eleições, o Presidente (Patrice Trovoada) agora suspenso, pede-me para na minha declaração que eu dissesse que as eleições não foram justas, livres, e nem transparentes. Eu respondi que não….., é uma questão de honestidade intelectual. Em minha opinião as eleições do dia 7 foram livres, justas e transparentes».

O Secretário Geral da ADI, explicou a imprensa que Patrice Trovoada não está sozinho nesta luta para eliminá-lo. Alguns membros da direcção da ADI, estão envolvidos na campanha do Presidente auto suspenso. « São pessoas que andam a difamar e a sujar o meu nome, Arlindo Santos mais conhecido por Bala, Domingos Boa Morte de Santana, Elísio Teixeira, o ex-presidente da Assembleia Nacional José Diogo, Idalécio Quaresma da Trindade, Abnildo Oliveira, e outros, mas estes são os cabeçilhas, desta prática de difamar o meu nome, só porque eu fui eleito vice-Presidente da Assembleia Nacional», sublinhou.

“Patrice e os seus apoiantes não querem que seja realizado o congresso da ADI”

Apesar do temor pela sua vida, Levy Nazaré não desarma e promete combater para que o conselho nacional marcado para este domingo 16 de Dezembro se realize de facto, e seja marcada a data do congresso electivo do partido.

O secretário Geral, acusou Patrice Trovoada e os tais membros da comissão política, de não quererem que o partido se reforme através do congresso. «Não querem a realização do Conselho Nacional do dia 16, e não querem a realização do congresso. Cabeça política do partido não existe e há necessidade urgente de se convocar o conselho nacional e convocar o congresso para eleger os órgãos. Não sou candidato nem estarei em nenhuma das listas que possam vir a concorrer às eleições dentro da ADI, e não serei mais secretário geral do partido. Continuarei como membro da comissão política, e depois do congresso continuarei como militante do ADI. O objectivo talvez é me abater até como militante da ADI», reforçou.

Denunciou mais uma tentativa de Patrice Trovoada no sentido de comprometer a realização da reunião do conselho nacional deste domingo. « O Presidente suspenso não quer a realização do conselho nacional, e fez-me um convite para que eu fosse a Lisboa para encontrar-me com ele, para discutir questões do partido, e eu disse a ele que não estou disponível», precisou Levy Nazaré.

Garantiu que a reunião do conselho nacional será realizada neste domingo, apesar das acções dos seus companheiros Arlindo Santos vulgo Bala, Abnilde Oliveira, e outros no sentido de desmobilizar os militantes da ADI.

Levy Nazaré, convocou a imprensa para partir a loiça toda, após ter sido informado hoje, na reunião do grupo parlamentar da ADI, de que há uma petição subscrita por alguns membros da comissão política do partido, para o seu afastamento do cargo de Secretário Geral da ADI. « Estatutariamente a Comissão Política não tem competência para isso. Pelos Estatutos o secretário geral é eleito no conselho nacional. Não é competência de a comissão política destituir o secretário geral», explicou Levy Nazaré.

Levy disse que sabe quem está por detrás deste movimento que pede o seu afastamento do cargo de secretário geral. ««São umas pessoas que infelizmente estão a mando do Presidente auto-suspenso do partido, o dr Patrice Trovoada, que continua a manobrar e infelizmente a influenciar algumas pessoas para tomarem esse tipo de atitudes», concluiu.

O leitor deve acompanhar na íntegra as denúncias do Secretário Geral da ADI em registo audio :

Abel Veiga