Luta contra a corrupção é bandeira do Governo « JBJ»

Na primeira conferência de imprensa como Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, reiterou o propósito de combater a corrupção em São Tomé e Príncipe. «Combate a corrupção é a bandeira deste governo», afirmou o Primeiro Ministro no seu discurso de investidura no dia 3 de Dezembro.

Para dissuadir a corrupção, o Chefe do Governo começou por arrumar a sua própria casa. Anunciou na conferência de imprensa que todos os membros do Governo deverão apresentar a declaração dos seus bens ao Tribunal Constitucional.

Já no dia 13 de Dezembro, Jorge bom Jesus, reuniu o conselho de ministros e uma das decisões tomadas foi a de orientar todos os ministros no sentido de declarar os seus bens ao Tribunal, num espaço de uma semana.

O conselho de ministros decidiu também «avançar para a criação de um quadro legal que visa estender esta medida a todos os gestores públicos».

Jorge Bom Jesus dá o exemplo que impõe transparência no seio dos gestores da coisa pública, tendo em conta que pretende erguer bem alto a bandeira de combate a corrupção no país. Prometeu que o mais tardar dentro de 90 dias, será divulgado o Estado da nação.

Para já o primeiro ministro está a organizar inquéritos em todos os sectores da administração pública.

Para além dos inspectores das finanças e do Tribunal de Contas, Jorge Bom Jesus, garantiu que já deu início ao processo de recrutamento dos serviços de instituições internacionais competentes em matéria de auditoria, para tirar a limpo a verdadeira situação em que se encontram as diversas instituições e empresas públicas de São Tomé e Príncipe.

«O combate à corrupção será a bandeira deste governo. É um imperativo nacional que os responsáveis pela gestão danosa e pelo desvio de dinheiros e bens públicos, comecem a ser criminalmente responsabilizados», declaração de Jorge Bom Jesus na tomada de posse no dia 3 de Dezembro.

Já no conselho de ministros de 13 de Dezembro, o Governo denunciou que em menos de 2 semanas em funções analisou documentos que provam que «foram lançados vários concursos públicos nos últimos tempos e que existem vários contratos celebrados entre instituições públicas e privadas que são lesivos aos interesses do Estado e não cumpriram as formalidades legais».

Segundo o governo, todos os ministros foram orientados pelo conselho, no sentido de com carácter de urgência realizarem uma sindicância «interna para levantamento de todos os processos e contratos irregulares e também a listagem de todas as dívidas pendentes para o subsequente apuramento das responsabilidades», refere o comunicado do conselho de ministros.

Por outro lado, o conselho de ministros denunciou que muitas viaturas do Estado são dadas como desaparecidas, e por isso orientou os ministros a tudo fazerem para localizá-las, e em casos mais complicados recorrer a força policial para recuperá-las.

Abel Veiga