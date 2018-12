Levy demitiu-se do cargo de Secretário Geral da ADI

ADI o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, ficou desde o último fim de semana, sem comando legítimo.

Levy Nazaré, secretário geral do partido desde o ano 2010, foi o último membro da cúpula da ADI a abandonar o barco. O político que na última semana se rebelou contra o Presidente Patrice Trovoada, que auto-suspendeu-se do partido, acabou também por bater com a porta.

ADI vive uma convulsão interna, que não permitiu a Levy Nazaré, realizar o conselho nacional que tinha sido marcado para o ultimo domingo 16 de Dezembro.

A outra ala do partido, comandada pelo deputado José Diogo, anunciou no sábado o adiamento sine die do conselho nacional. Levy Nazaré que tinha dado garantias de que a reunião do conselho nacional seria mesmo no domingo, capitulou-se. « A minha decisão é no intuito de manter o ADI coeso e unido. É para demotsrar que não estou e nunca estive preso ao poder, as funções ou a cargos. A forma como estão a levar a situação de que, o Levy Nazaré é que é a causa da divisão do partido, então ponho o meu lugar a disposição», afirmou a imprensa.

Garantiu que continuará sendo militante da ADI, e na Assembleia Nacional, enquanto deputado e vice-Presidente do parlamento, acatará integralmente as orientações da bancada parlamentar da ADI e da Direcção do partido. «A minha relação com os colegas deputados seguirá as intruções do partido e da bancada parlamentar. Por isso acho que as coisas vão correr bem na bancada parlamentar», concluiu.

Abel Veiga