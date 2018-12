Governo entregou  programa ao parlamento e deu primeira chicotada na administração pública

Com 4 eixos fundamentais, o Programa do XVII Governo Constitucional, foi depositado na quinta – feira no parlamento. O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, que entregou a proposta do programa de governo ao Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, considerou que o documento contem a terapia que o país precisa para os próximos 4 anos.

Segundo o chefe do Governo o programa pretende repor o país nos trilhos do desenvolvimento, tendo 4 alavancas. A primeira alavanca versa-se sobre o reforço e aprofundamento do Estado de direito democrático e da justiça, assim como a coesão social e nacional.

Para os próximos 4 anos, o executivo diz que aposta no crescimento económico robusto e perene para criar riqueza e emprego, sobretudo para a camada jovem. A infra-estruturação do país é um dos pontos da segunda alavanca.

A terceira tem a ver com a devolução da dignidade ao povo são-tomense através da melhoria dos servços sociais e no investimento no capital humano.

A quarta alavanca para repor o país no trilho do desenvolvimento, é a política externa. Jorge Bom Jesus reconheceu que São Tomé e Príncipe, é um país devedor do mundo. «Precisamos de uma política externa ao serviço do desenvolvimento», afirmou.

As representações diplomáticas no estrangeiro são chamadas a serem mais interventivas na atracção de investimentos e parcerias para o país, a par da potencialização das capacidades dos emigrantes. «As embaixadas devem acarinhar e proteger os são-tomenses na diáspora e ajudar a reforçar os nossos valores identitários. Lá onde o são-tomense estiver que ele seja o nosso melhor embaixador», frisou.

O Chefe do Governo precisou também que o programa de governação, consubstancia-se nos objectivos de desenvolvimento do milénio, e na visão 2030.

Prometeu inaugurar uma nova forma de fazer política em São Tomé e Príncipe. Indicou verdade, transparência e prestação de contas. O Primeiro Ministro, afirmou que propôs ao parlamento a realização de dois em dois meses de debates com o governo para a prestação de contas.

A proposta do programa do Governo deverá ser debatida pelos deputados no início de 2019.

Ainda na quinta feira, o governo deu a primeira chicotada psicológica na administração pública, com destaque para as empresas e organismos, tutelados pelo ministério das obras públicas e infraestruturas.

Reunido em conselho de ministros o governo demitiu os directores, das empresas ENASA(Empresa de Administração dos Aeroportos), ENAPORT(Empresa de administração dos portos), EMAE(Empresa de água e electricidade), IMAP(Instituto Marítimo e Portuário), e a AGER(Autoridade Geral de Regulação), e o INAE(Institufo Nacional de Estradas). .

Todos os directores e presidentes do conselho de administração, que ascenderam aos respectivos cargos por serem militantes do partido ADI, acabaram por ser demitidos, enquanto decorre a sindicância mandada realizar nos respectivos sectores.

O executivo nomeou novos directores e Presidente de conselho de administração para tais empresas e organismos. Todos os nomeados são também militantes do partido MLSTP e da Coligação PCDMDFM-UDD.

Celestino Andrade, economista de profissão militante do MLSTP, é o novo Director Geral da EMAE. Membro da direcção da União MDFM-UDD, Manuel Diogo do Nascimento, é o novo Director Geral da ENAPORT. Um cargo de Manuel Diogo exerceu no passado recente.

Gaudêncio Costa militante do MLSTP é o novo Director Geral da ENASA. O IMAP foi entregue ao jovem Aleris Frank, militante do MLSTP. Gabdul Quaresma, jovem e militante do MLSTP, é o novo Director do Instituto Nacional de Estradas.

AGER saiu das mãos de Frota, um antigo militante do MLSTP que se migrou para a ADI. Maria Neto militante da nova maioria é a nova Presidente do Conselho de Administração da AGER.

Abel Veiga