China apoia forças armadas 24 horas após denúncias feitas pelo Ministro da Defesa

24 horas após as declarações do Ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa no parlamento, dando conta que não há comida nem água nos quartéis, o embaixador da China em São Tomé e Príncipe assinou com Óscar Sousa, um acordo de ajuda às forças armadas.

Wang Wei(na foto), embaixador da China, disse que «assinamos o acordo de fornecimento de materiais de uso militar para ajudar na construção dos serviços militares e policiais deste país».

O acordo assinado nas instalações do Ministério da Defesa e Ordem Interna, abre portas para a identificação pela parte são-tomense do tipo de material militar que precisa. «Assim vamos definir o que podemos oferecer», adiantou o embaixador Wang Wei.

O Ministro da Defesa reconheceu que o acordo militar assinado com a China, acontece num momento muito especial, em que as forças armadas se debatem com problemas graves. «Estamos convencidos que é um acordo em que melhor do que isso não podíamos contar…. fundamentalmente para a actual situação que vive a instituição forças armadas», declarou o coronel Óscar Sousa.

O acordo válido por 5 anos, vai segundo o ministro da defesa «buscar uma série de artigos que podem ajudar a nossa instituição forças armadas», frisou.

Abel Veiga