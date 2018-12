Caso 60 mil dólares da ANP – Ordem confirma que Elísio Teixeira não é advogado

Célia Posser(na foto), Bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, disse a comunicação social que o assessor jurídico do ex-primeiro ministro Patrice Trovoada, não é advogado na praça são-tomense. «Sendo assessor jurídico do ex-Primeiro Ministro ou do gabinete do governo estava impedido de exercer qualquer tipo de advocacia ou de defesa», declarou a bastonária.

No final do mês de Novembro último, a Agência Nacional de Petróleo, depositou na conta de Elísio Teixeira no BISTP um total de 60 mil dólares, como consequência de uma factura emitida pelo assessor do ex-primeiro ministro, reclamando pagamento do valor pelos serviços que prestou a Agência Nacional de Petróleo como advogado do Estado.

Elísio Teixeira encaixou os 60 mil dólares, por ter sido nomeado pelo anterior ministro da presidência do conselho de Ministros, Afonso Varela, como advogado do Estado, no caso de um litígio entre o Estado são-tomense e a empresa petrolífera americana ERHC, que corre os seus termos no Tribunal Arbitral Internacional. « Alguém que é jurista e assessor de um órgão de soberania, jamais poderia defender o Estado e assinar como se fosse advogado», precisou a Bastonária da Ordem dos Advogados.

O caso, já está a ser investigado pelo ministério público que pôs no terreno uma equipa de magistrados, para apurar a legalidade do pagamento de 60 mil dólares norte americano que a Agência Nacional de Petróleo depositou na conta de Elísio Teixeira.

A Ordem dos Advogados reiterou que Elísio Teixeira não é advogado reconhecido nem pela Ordem, nem pelos Tribunais de São Tomé e Príncipe. «Os nossos serviços estão a fazer um bom trabalho neste capítulo. Pois temos o registo de todos os advogados que estão a pleitar, e o tribunal também conhece todos os advogados que estão a pleitar. Se existiu alguém que fez uma prestação de serviço ilegal e fora de controlo da Ordem só podemos lamentar e pedir que isto não volte a acontecer», concluiu a bastonária.

Abel Veiga