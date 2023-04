Ladrões de gado foram castigados pela população de Santa Catarina  

Os 4 homens que pretendiam roubar porcos na Vila de Santa Catarina, no norte da ilha de São Tomé caíram numa emboscada montada pela população local.

Tudo aconteceu por volta das 2 horas da madrugada de 23 de abril. Segundo a polícia nacional os 4 homens usavam armas de fogo e motorizadas furtadas para realizar o crime.

Reincidentes na prática do crime de furto de animais em Lembá, desta vez tiveram azar e foram severamente espancados pela população.

« Ao chegar ao local, a Polícia assumiu o controlo da situação e em conjunto com os Bombeiros, conduziu-se os suspeitos ao Centro de Saúde de Lembá, na Cidade de Neves, a fim de receberem os primeiros socorros, pois eram visíveis várias escoriações», refere o comunicado da Polícia Nacional.

A polícia explica que após os devidos cuidados médicos, os homens que procuravam gado durante a madrugada em Lembá foram conduzidos ao comando distrital da polícia.

Esta segunda-feira será emitido o auto de notícia, e os 4 homens serão entregues ao ministério público.

«Os suspeitos estão a salvo, e não houve vítimas mortais, como veicula-se nas redes sociais», alerta a Polícia nacional.

O roubo nas parcelas de terra agrícola, nas residências, no campo, na cidade e nas ruas não para de aumentar na ilha de São Tomé. As vítimas reclamam que as autoridades, polícias e magistrados, não sancionam os assaltantes. Com a autoridade do Estado cada vez mais ameaçada, a justiça privada agiganta-se na sociedade são-tomense.

«A Polícia Nacional apela os cidadãos para que não tentem substituir as autoridades policiais e judiciais», refere o comunicado da polícia de ordem pública.

Numa altura em que o custo de vida aumenta, e a fome ameaça as famílias, o ímpeto pelo furto é grande, e a insegurança pública é maior.

Abel Veiga