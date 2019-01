Américo Barros é o novo Governador do Banco Central de STP

O Governo são-tomense decidiu por fim ao conselho de administração do Banco Central liderado por Hélio Almeida. O conselho de ministros reunido no dia 2 de Janeiro nomeou Américo Soares de Barros, quadro do Banco Central, como novo Governador.

Américo Barros que é um dos vice-presidentes do MLSTP, foi no passado membro do conselho de administração do Banco Central.

O comunicado do Conselho de Ministros que chegou a redacção do Téla Nón justifica a exoneração do conselho de administração liderado por Hélio Almeida, como sendo por conveniência de serviço, e como forma de introduzir maior dinâmica e eficiência no sector.

Com a mesma justificação, a resolução do Conselho de Ministros mexeu também com as direcções e conselhos de administração de diversos outros sectores públicos.

A Direcção do Comércio também tem novo director, assim como a polícia judiciária, os serviços prisionais de reinserção social, Direcção Geral do Turismo, Direcção Geral do Desporto, Instituto da Juventude, Direcção do Ensino Secundário, Direcção do Ensino Secundário, e a Direcção do Ensino Superior.

O leitor tem acesso ao comunicado do Conselho de Ministros, para conhecer o nome dos novos directores, e mais pormenores. – Comunicado do Conselho de Ministros

Abel Veiga