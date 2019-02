Saúde: Ministro lança alerta nacional para evitar o mal maior

Paludismo, é o nome do mal maior, da saúde pública em São Tomé e Príncipe. Desde o ano 2004, que São Tomé e Príncipe empreendeu uma campanha de luta contra a doença que anualmente ceifava centenas de vidas humanas tanto adultos como crianças menores de 5 anos.

Um mal maior, que quando não matava, destruía a vida de outras largas centenas de são-tomenses, que deixavam de ter capacidade de trabalhar, crianças que perdiam o ano lectivo por causa do impacto do paludismo, e outras mais que acabavam por ficar deficientes, sobretudo nos casos em que a doença atacava o sistema nervoso central (paludismo cerebral).

O combate travado a partir de 2004 permitiu o primeiro recuo da doença em 2005. Os anos subsequentes foram marcados por sucessivas derrotas do paludismo. A pulverização das casas, o uso do mosquiteiro, e a introdução de novos medicamentos para tratamento da doença, colocaram São Tomé e Príncipe num patamar de excelência no combate ao paludismo em África.

Antes da campanha de luta, o país registava mais de 60 mil casos de paludismo por ano. A doença passou a ser extremamente residual, com o registo de cerca de 1000 casos por ano. Com apoio de parceiros internacionais, o preparava-se para avançar rumo à eliminação do paludismo.

Mas, no ano 2012, a doença deu sinais de ressurgimento com o registo de mais de 6 mil casos em todo o país, quando nos anos anteriores, eram registados menos de 1000 casos.

O combate foi dinamizado e dois anos depois, em 2014, o sistema nacional de saúde registou apenas 1000 casos de paludismo naquele ano.

Já em 2016 registou-se nova tendência de ressurreição do mal maior. Apesar de não ter sido divulgado os dados do recrudescimento da doença, o Téla Nón testemunhou na roça Lembá no norte da ilha de São Tomé, a aflição da população local, face ao ressurgimento do paludismo. Dos cerca de 500 habitantes da roça, pelo menos 300 tinham sido atacados pelo paludismo, segundo as declarações dos moradores.

Em Fevereiro de 2019, Edgar Neves, o novo Ministro da Saúde lança um alerta nacional para combate ao paludismo. O Ministro que se reuniu com os representantes das autarquias e da comunicação social, defende acções sincronizadas para travar o avanço do paludismo. Um avanço que segundo o ministro começou a ser notado nos últimos 3 anos, altura em que os dados sobre a prevalência da doença não eram tornados públicos.

O Ministério da saúde que está a redefinir a estratégia de combate à doença, prometeu divulgar os dados que demonstram o comportamento do paludismo nos últimos anos.

Para já os números avançados pelo Programa Nacional de Luta Contra o Paludismo, e referentes ao mês de janeiro de 2019, indicam que a incidência triplicou em relação ao mesmo período de 2018. No mês de Janeiro de 2019 foram registados 180 casos de paludismo em todo o território nacional.

O Director do programa de luta, Hamilton Nascimento, justificou a tendência de retorno do paludismo, com o comportamento da população em recusar a pulverização das suas casas.

Mais interessante ainda, é o facto segundo o Director do Programa de Luta Contra o Paludismo, de os técnicos que trabalham nas campanhas de pulverização, realizarem mal a pulverização das casas. Um comportamento que segundo o director, visa evitar a erradicação do paludismo, e desta forma assegurarem os seus empregos como técnicos de pulverização para sempre.

Abel Veiga