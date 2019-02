STP e Portugal reajustam programa estratégico de cooperação

Tereza Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, terminou na quinta – feira dois dias de visita a São Tomé e Príncipe, para avaliar a execução do programa estratégico de cooperação entre os dois países, que envolve mais de 57 milhões de euros, e que foi assinado no ano 2016 para um período de 5 anos.

Após reunião com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus na quarta feira, a secretária de Estado de Portugal, anunciou o entendimento entre os dois governos sobre a necessidade de reajustar o programa estratégico para melhor sintonização com o Programa do novo Governo.

Segundo Tereza Ribeiro, 43% do valor do PEC já foi executado. A cooperação estratégia entre STP e Portugal, atravessa os sectores da defesa e segurança, justiça, educação, saúde, segurança social, e deverá ser formalizada, com a visita do Primeiro Ministro de Portugal a São Tomé e Príncipe.

A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, garantiu que o Primeiro Ministro António Costa, deverá visitar São Tomé e Príncipe ainda neste ano.

Vários polos da cooperação portuguesa em São Tomé, foram visitados pela secretária de Estado, nomeadamente as valências do Projecto Saúde para Todos no hospital Ayres de Menezes.

A cooperação militar entre os dois países é outra prioridade de Portugal, que tem destacado em São Tomé um navio de patrulha e fiscalização costeira, o Zaire. Tereza Ribeiro, visitou a fragata Álvares Cabral da armada portuguesa, que atracou ao largo de São Tomé no quadro da Iniciativa Mar Aberto. Fez- se acompanhar pelos embaixadores dos países membros da CPLP acreditados em São Tomé, assim como pelo ministro da defesa Óscar Sousa e o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas o Brigadeiro Horácio Sousa

«A Cooperação entre São Tomé e Príncipe no domínio da segurança marítima é forte e assim vai continuar a ser», garantiu a secretária de Estado de Portugal, ao bordo da fragata Álvares Cabral.

O Navio de guerra, envolveu-se em exercícios de combate com a guarda costeira de São Tomé e Príncipe, e o mesmo vai acontecer nos próximos dias em Angola, a sua próxima escala.

A par do treino e formação da guarda costeira são-tomense, a tripulação da fragata da marinha portuguesa, realiza operações de apoio social no arquipélago são-tomense, nomeadamente no domínio da assistência médica as populações.

O navio transportou também algumas toneladas de carga diversa com destaque para materiais escolares e roupas. Carga que foi enviada de Portugal por organizações não governamentais e não só, para suas congéneres são-tomenses. A Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe, foi uma das instituições beneficiárias.

150 militares da marinha portuguesa, homens e mulheres, estão envolvidos na missão da fragata Álvares Cabral no Golfo da Guiné.

Abel Veiga