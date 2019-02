ADI desafia Jorge Bom Jesus – “Ou demite-se ou assume-se como líder do Governo”

O líder da bancada parlamentar do ADI, Abenildo Oliveira quer que o primeiro ministro Jorge Bom Jesus se demita ou assuma as suas responsabilidades de chefe do executivo e líder do partido do governo.

Em declaração a jornalistas, o responsável do ADI, na oposição, disse que “volvidos dois meses e meio de governação o povo assiste a um descalabro” e “o país a caminhar-se para um cenário de difícil situação”.

“Violação grosseira da constituição e das leis, despedimento em massa, ponto em causa pais de família, fragmentação da sociedade, partidarização excessiva da administração publica, tudo contrário ao que defendeu o candidato Jorge Bom Jesus”, acusou Abnildo de Oliveira.

Por causa disso, o ADI pede a Jorge Bom Jesus que “seja coerente com os seus princípios, agindo de acordo com os valores que defende” apontando para efeito como “a primeira saída demitir-se para não se sujar muito mais” com aquilo que está a acontecer.

Na opinião do Ação Democrática Independente, não querendo demitir-se o chefe do executivo deve “bater a mão na mesa, assume que é líder do partido, assume que é líder do governo e ponha cobro ao desmando, a violação da lei e da constituição”.

O responsável aponta outra alternativa ao chefe do executivo – o mais prejudicial ao país – que é “fazer de contas que nada está a acontecer, lavar as suas mãos como Pilatos, fazer vista grossa, considerar que está tudo bem e deixar do jeito que está”.

Pouco mais de dois meses passados sobre a formação do governo liderado pelo Movimento de Libertação de são Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), o ADI que venceu as eleições de 07 de outubro com 25 deputados, mas não conseguiu formar governo por falta de sustentabilidade parlamentar pede a queda do governo.

O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, continua a percorrer o país a procura de contribuição dos cidadãos para elaborar o Orçamento Geral de Estado (OGE) que prometeu entregar em março para discussão na Assembleia Nacional.

Fonte – Jornal Vitrina / MB