Bom Jesus faz diferença na utilização do dinheiro do povo

Num país onde nos últimos anos sucessivos relatórios de auditorias do Tribunal de Contas e da Inspecção das Finanças, denunciaram a má gestão dos fundos públicos, e abuso de tais fundos públicos(dinheiro do povo) pelos ex-dirigentes em vários milhares de euros, gastos em viagens fantasmas, pagamentos de consultas no estrangeiro, bem como em jantares e almoços alegadamente com amantes e namoradas, o país acaba de registar um caso insólito.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, devolveu ao tesouro público o remanescente do valor que lhe foi atribuído como ajuda de custo, na sua primeira viagem ao estrangeiro que aconteceu no mês de Fevereiro, a cimeira da União Africana, que teve lugar em Adis Abeba Etiópia.

Um documento da Direcção Administrativa e Financeira do Gabinete do Primeiro Ministro, confirma a devolução pelo Chefe do Governo de 700 euros, que restaram do valor de ajuda de custo referente a sua viagem a Adis Abeba.

Num país onde o salário de base na função pública é de 48 euros, o Chefe do Governo, deu um exemplo que pode influenciar os outros novos dirigentes do Estado, a mudarem de comportamento, no que concerne ao uso do dinheiro do povo.

A diferença que Bom Jesus traz para o Governo, fica mais evidente, quando no ano 2018, o seu antecessor Patrice Trovoada gastou cerca de 800 mil euros em viagens, sem que o país tivesse o registo da devolução de 1 euro sequer, para os cofres do Estado.

Comprove o facto insólito, através do documento oficial do Gabinete do Primeiro Ministro :

Abel Veiga