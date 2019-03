Bom Jesus continua a levantar o véu sobre a delapidação do dinheiro do povo

Por lei o primeiro-ministro e chefe do governo, ao ausentar-se do país em visita oficial ao estrangeiro, recebe dos cofres do Estado um subsidio de representação.

Na sua primeira visita a um país estrangeiro, no caso Angola, no final do mês de Fevereiro, Jorge Bom Jesus, terá recebido 2400 dólares como subsídio para despesas eventuais. Após o regresso da visita a Angola, o chefe do Governo, devolveu para os cofres do Estado 1400 dólares como verba remanescente do pacote total de 2400 dólares que recebeu.

O Primeiro Ministro que ainda no mês de Fevereiro devolveu ao cofre do Estado 700 euros, como remanescentes do subsídio que recebeu a quando da sua participação na cimeira da União Africana em Adis Abeba, está com o seu gesto de transparência sobre a utilização dos fundos públicos, a provocar algum mal estar no seio da classe política dirigente.

É que não se tem memória do gesto deste tipo, nos sucessivos governos que São Tomé e Príncipe conheceu, sobretudo desde o advento da democracia pluralista em 1991.

Um gesto que fala muito, que mexe com a mente do povo, o único proprietário dos fundos que os titulares de cargos políticos usam quando viajam para o estrangeiro e não só.

Sem querer, o gesto de Bom Jesus em devolver parte do dinheiro do povo que não utilizou, de cada vez que viaja ao estrangeiro, coloca muitas interrogações na mente do povo.

Quanto dinheiro do povo, não utilizado durante viagens dos dirigentes ao estrangeiro, acabou por ser esbanjado nestes 28 anos de democracia?

Sobretudo por parte dos ex-dirigentes, que bateram record em viagens pelo mundo sustentadas pelo dinheiro do povo!

Gesto de Bom Jesus, continua a provocar incómodos, porque sem querer desmascara a delapidação do dinheiro do povo a que o país esteve mergulhado, durante quase 30 anos.

O leitor pode verificar os documentos que comprovam a devolução do dinheiro do povo não utilizado por “JBJ” na recente visita a Angola.

Abel Veiga