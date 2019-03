Gesto de Bom Jesus é uma acção pedagógica para mudar o comportamento dos dirigentes

À margem da cerimónia de entrega ao parlamento da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2019, o Primeiro Ministro e Chefe do Governo, explicou para a comunicação social, as razões que motivam o seu gesto de devolver aos cofres do Estado, o remanescente do subsídio de viagens.

Nas duas primeiras viagens que realizou ao estrangeiro nomeadamente para participar na cimeira da União Africana na Etiópia e na visita oficial a Angola, Jorge Bom Jesus, devolveu aos cofres do Estado cerca de 2 mil euros, como remanescentes do subsídio de viagem. «Nós precisamos sobretudo enquanto governantes, enquanto referência, e talvez porque eu sou docente de formação, precisamos ter acções pedagógicas….», declarou.

O ex-Professor Universitário, explicou que a acção pedagógica que executa neste momento como Primeiro Ministro, visa a contenção das despesas públicas. «Precisamos de dar sinais de contenção de despesas. Eu disse que as nossas receitas não cobrem as nossas despesas. Por isso os ministros e, sobretudo os decisores ao mais alto nível, não podem querer viver na opulência num país pobre», frisou.

Num país onde o Governo tem dificuldades para pagar a tempo os salários dos funcionários públicos, a lição que Jorge Bom Jesus, transmite com o seu gesto, é de que os parcos recursos do Estado, não podem sustentar vaidades. «Por isso aquilo que restou eu devolvi na perspectiva de que este gesto possa contagiar outras instituições e os são-tomenses em particular», sublinhou.

O gesto inédito de um primeiro ministro em São Tomé e Príncipe pretende contribuir para sanear as finanças públicas, e inaugura uma nova era. « Mostra que estamos a inaugurar uma nova era, em que o comportamento e a atitude, sobretudo dos dirigentes tem que mudar. Para mudar São Tomé e Príncipe, cada um de nós tem que começar a mudar a si próprio», pontuou o Chefe do Governo.

A acção pedagógica de Jorge bom Jesus, para mudar atitudes e mentalidades dos decisores do Estado, no que concerne a gestão rigorosa dos parcos recursos e a contenção das despesas, é ampla e já permitiu o corte de regalias e desperdícios no seio dos membros do governo. «Nós decidimos que os ministros viajam em classe económica».

O Primeiro Ministro, acrescentou outras medidas pedagógicas, que estão a ser implementadas. «Estamos a estabelecer plafons para as várias instituições. Plafons de energia, e plafons para as comunicações. Cada sector, cada ministério, vai ter que pagar a sua energia com base no plafon, e se exagerar nos gastos vai ter que ficar na escuridão. Precisamos de alguma disciplina…», concluiu.

Abel Veiga