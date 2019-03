Março é o mês da Justiça em STP

Desde o passado dia 4 de Março, que foi inaugurado o mês da Justiça em São Tomé e Príncipe. Uma iniciativa do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos. Numa nota enviada a direcção do Téla Nón, é dito que « Março é o mês nacional da Justiça».

A nota do Governo, explica que várias acções estão a ser desenvolvidas em todo o território nacional desde 4 de Março, com vista a promover o estado da Justiça no país.

A reforma das leis, e do Sistema Judiciário, é um dos principais objectivos da campanha que pretende contribuir para que « os cidadãos conheçam os seus direitos e estabeleçam uma maior sinergia e confiança com o judiciário e todo o seu aparelho», refere a nota.

Seminários de apresentação das leis que foram alteradas estão a ser realizados em todo o país.

“Violência doméstica e suas consequências”, é um dos temas que nos próximos dias vai animar o debate do mês da justiça no distrito de Mé-Zochi. As populações do distrito de Cantagalo vão inteirar-se melhor sobre a importância do registo de nascimento.

No distrito de Caué, as populações serão informadas sobre a problemática do consumo do álcool e outras drogas.

Segundo a nota do Ministério da Justiça, as acções do mês de Março, enquadram-se na estratégia nacional de reforma da Justiça. Uma reforma que passa pela revisão legislativa, inspecção dos magistrados, organização do sistema de justiça, melhoria das infraestruturas, informatização dos Tribunais e do Ministério Público e programas de formação e assistência técnica aos magistrados e funcionários judiciais.

Abel Veiga