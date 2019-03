90 dias de reposição da legalidade

Jorge Bom Jesus numa conferência de imprensa na última semana celebrou o fim do período de graça do seu governo. O XVII Governo constitucional completou os 3 primeiros meses de vida.

O Primeiro Ministro enumerou as acções desenvolvidas, sobretudo para repor a legalidade que tinha sido pontapeada pelo anterior governo de Patrice Trovoada. A reposição da hora de “São Tomé Poderoso” ou a hora centenária do país foi uma das acções apontadas.

O horário de funcionamento da função pública foi reajustado. Mais importante segundo orge Bom Jesus, aconteceu com a reposição da legalidade nos Tribunais. Os juízes do Supremo Tribunal de Justiça regressaram aos seus postos, e a mesma reposição da legalidade atingiu o Tribunal Constitucional.

As promessas de campanha eleitoral de baixa das tarifas nos sectores sociais, foram implementadas. «Baixamos em 15% as propinas na educação, e os passes escolares. A nível do serviço de registo a baixa do bilhete de identidade, está em curso».

O Primeiro Ministro, avançou com dados sobre o progresso alcançado nos 3 meses de governação a nível da produção de energia eléctrica. O país que estava mergulhado na escuridão até Dezembro de 2018, com uma produção de electricidade de 7 megawatts, regista actualmente uma potência de 14,7 megawatts. Mesmo assim a crise persiste tendo em conta que as necessidades diárias na ilha de São Tomé exigem uma potência de 20 megawatts.

«Neste momento já deveríamos ter o acordo assinado para garantir os geradores de emergência, até porque o financiamento está garantido por uma das empresas petrolíferas. Só não fechamos porque era preciso verificar clausula por clausula. Não queremos correr o risco de aprovar os documentos, sem muito rigor , e acontecer o que nos está a acontecer a nível dos tribunais internacionais com vários processos», explicou.

. A empresa petrolífera que disponibilizou 3 milhões de dólares para aquisição de novos grupos de geradores chama-se BP e é inglesa. « Estamos em negociações para que entre 6 a 9 megawatts possam chegar o mais rápido possível em termos de geradores para o país», sublinhou Jorge Bom Jesus.

Jorge Bom Jesus governa São Tomé e Príncipe numa coligação larga. O seu partido MLSTP tem 23 assentos no parlamento, e juntou-se a coligação PCD-MDFM-UDD com 5 assentos para conseguir governar. Sem a coligação de 5 assentos, MLSTP não seria poder, a não ser que acontecesse um entendimento histórico entre Jorge Bom Jesus e Patrice Trovoada, o chefe do partido ADI que tem 25 assentos na Assembleia Nacional.

«A saúde da coligação é boa. Esta esta grande coligação, MLSTP e a coligação PCD-MDFM-UDD, está unida numa causa que é garantir a estabilidade política no país. Algumas coisas certamente nos dividem, mas nos une o propósito de trabalhar e levar esses 4 anos a bom porto, em nome do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe», desabafou o Chefe do Governo.

Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, considerou de saudável a coabitação com o Presidente da República Evaristo Carvalho, que é de inspiração política do maior partido da oposição, a ADI.

Abel Veiga