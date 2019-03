90 dias de pressões sobre Kelve Carvalho

O Procurador Geral da República Kelve Carvalho está por um fio. O Presidente da República que tem a competência constitucional de nomear o Procurador Geral da República, mas sob proposta do Governo, será o único órgão de soberania que segura o fio que ainda liga Kelve Carvalho ao cargo de Procurador Geral da República de São Tomé e Príncipe.

As declarações do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus(na foto) no balanço dos primeiros 90 dias do XVII Governo Constitucional, deixaram claro que o executivo não confia no Procurador Geral da República, e que a paciência está a esgotar-se. «Temos estado a pressionar a procuradoria geral da república para que dossiers de cabelos e barbas brancos possam ser resolvidos. ….há inúmeros dossiers na procuradoria. Temos pedido celeridade», afirmou o Primeiro Ministro.

O Chefe do Governo recordou que a Ministra da Justiça Ivete Lima, reuniu-se com o Procurador Geral da República e transmitiu a posição do Governo. «Foi precisamente isto que a ministra da área pediu ao senhor procurador geral da república».

O caso é sério. Pois o combate a corrupção, foi a opção política assumida e defendida como prioridade pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, diante do Presidente da República Evaristo Carvalho, na cerimónia de tomada de posse do novo Governo no dia 3 de Dezembro de 2018. «O combate à corrupção será a bandeira deste governo. É um imperativo nacional que os responsáveis pela gestão danosa e pelo desvio de dinheiros e bens públicos, comecem a ser criminalmente responsabilizados», declaração de Jorge Bom Jesus no dia 3 de Dezembro de 2018.

O Governo pediu celeridade do Procurador Geral da República no esclarecimento de cerca de 10 processos crimes, que estão na secretaria de Kelve Carvalho. O crédito de 30 milhões de dólares, que o Estado são-tomense contraiu com uma empresa chinesa no ano 2015, e cujo patrão da empresa foi detido pela polícia internacional pela prática de crimes de sangue e de tráficos, é um dos processos que o novo governo e o país querem ver esclarecido.

O Primeiro Ministro, reforçou a pressão contra Kelve Carvalho. «Eu em despacho junto ao senhor Presidente da República pedi para que usasse a sua magistratura de influência para que esses dossiers que se encontram na procuradoria geral da república ……sejam analisados, concluídos e eventualmente levados ao Tribunais para que a opinião pública conheça os resultados, e que não se continue a lançar suspeições e a descredibilizar a justiça, e toda gente de forma geral…não podemos continuar neste lamaçal», reforçou o Chefe do Governo.

Os sucessivos relatórios de auditoria realizados por instituições nacionais, como o Tribunal de Contas e a Inspecção Geral de Finanças, denunciam actos de gestão financeira lesivos aos cofres do Estado, ou seja, demonstram que a corrupção campeia pelo país.

Anualmente instituições internacionais fornecem relatórios comprovativos de que a corrupção é o mal maior em São Tomé e Príncipe. Os relatórios emitidos pelo departamento de Estado dos Estados Unidos de América também denunciam que a corrupção domina o país.

Mas, na prática o Ministério Público de São Tomé e Príncipe e os Tribunais, não conseguiram até hoje esclarecer nenhum caso de crime de colarinho branco no país. Processos de roubo de galinhas, os casos de violência doméstica envolvendo cidadãos comuns, e processos forjados contra cidadãos que são “persona non grata” do sistema, é que são tratados pelo sistema de justiça com grande celeridade.

Situações de conhecimento público, e que podem estar a mexer com paciência do Chefe do Governo que elegeu o combate à corrupção como bandeira do seu governo. «Tudo isto tem um tempo….há um tempo para cada coisa…enfim poucas palavras bastam», afirmou Jorge Bom Jesus, para depois acrescentar que :

«Não posso esconder que os problemas da justiça, daí a necessidade de continuarmos a pressionar o procurador, para que ele encontre solução rápida…. se não, não teremos outra alternativa se não cair-lhe em cima …temos que tirar essas pedras no sapato da política», concluiu.

A paciência do governo está a esgotar, ainda mais numa altura em que segundo o Primeiro Ministro, com apoio do Banco Mundial, as grandes empresas do país vão ser passadas a pente fino, por uma auditoria internacional.

A auditoria que segundo o Chefe do Governo vai ser executada por empresas de renome internacional como a KPMG e a Delotte vai revelar como é que os antigos e actuais gestores de empresas como a EMAE, ENAPORT, ENASA e outras, andaram a utilizar os fundos públicos de 2014 até 2018.

Podem acontecer casos de polícia após as auditorias internacionais, como é hábito na gestão pública são-tomense.

Abel Veiga