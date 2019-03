ADI em ebulição – “Geração Esperança” entrou em acção

Um grupo de militantes e membros da comissão política do maior partido da oposição, a Acção Democrática Independente (ADI), insurgiu esta terça – feira contra a decisão da comissão que coordenada o partido, de adiar sine die, o congresso que tinha sido marcado pelo Conselho Nacional para 30 de Março.

«Neste momento o ADI não tem uma direcção, e todos sabem disso…daí que o conselho nacional é o órgão máximo e deliberativo», afirmou Levy Nazaré, secretário geral demissionário do partido.

Na qualidade de porta voz dos militantes e membros da comissão política, Levy Nazaré, explicou que a comissão de gestão foi uma emanação do conselho nacional, e que o seu mandato termina no próximo dia 30. « Se essa comissão é incompetente, é incapaz, telecomandada à distância para tomar uma decisão contrária a decisão do conselho nacional, então ela está demitida. Essa comissão terminará o seu mandato no dia 30, e é no dia 30 que iríamos eleger novos órgãos».

Retirada a legitimidade da comissão de coordenação do partido, os militantes e membros da comissão política, garantiram ao país que 30 de Março será o dia do congresso da ADI. « O congresso irá realizar sim no dia 30 de Março. Estamos a dizer a todos os militantes do ADI, que o congresso será no dia 30 de Março, com os delegados que estiverem presentes», pontuou Levy Nazaré.

Segundo Levy Nazaré são sem fundamento as justificações que a comissão de gestão apresentou para adiar o congresso.

O secretário geral demissionário assegurou que desde o ano passado que o partido arrecadou financiamentos suficientes para realizar o congresso, que foi várias vezes adiado. «Nós os militantes vamos mostrar que o partido é mais do que uma pessoa, e vamos realizar o congresso com o apoio das pessoas que queiram nos ajudar e com as contribuições dos militantes e dirigentes do partido», frisou.

Segundo ainda Levy Nazaré, a decisão da comissão de gestão em adiar o congresso, tem a ver com a apresentação na última semana da candidatura do militante e membro da comissão política Agostinho Fernandes ao cargo de Presidente do partido. « Os militantes teleguiados à distância começaram a movimentar-se para adiar o congresso após a apresentação pública da candidatura do Dr. Agostinho Fernandes», assegurou.

Levy Nazaré e Agostinho Fernandes, são militantes do partido ADI desde o ano 2010. Antes tinham sido dirigentes da Geração Esperança, um partido político criado por volta do ano 2006, e que congregava um grupo de jovens estudantes são-tomenses que tinham terminado os estudos académicos no estrangeiro.

Levy Nazaré acredita que Agostinho Fernandes é alternativa certa para o ADI. Patrice Trovoada, o Presidente que se auto-suspendeu do partido e fugiu do país após as eleições legislativas de Outubro de 2018, já não pode, segundo Levy Nazaré dar futuro ao ADI. «Indignação dos militantes é tanta…., o abandono que sentem .. Depois do Presidente do partido sem dar confiança aos militantes, aos dirigentes, à comissão política, ao conselho nacional, ter abandonado o partido como abandonou….e pior ainda chegar lá fora auto-suspender-se sem nós sabermos….tomamos conhecimento através da comunicação social. Isto marcou os militantes», declarou Levy Nazaré, para depois acrescentar que :

«Se for com o ex-Presidente o ADI já não tem mais espaço… o ADI não vai mais longe. É preciso dizer isso aos militantes, o ódio vai continuar ……e quem está a sofrer?Somos nós que ficamos aqui no país», alertou Levy Nazaré.

Segundo os militantes e membros da comissão política da ADI, Agostinnho Fernandes, pode unir o ADI e abrir diálogo com as outras forças políticas para desenvolver o país. «Todos nós somos são-tomenses e é preciso acabar com esse ódio com esse sentimento agressivo que nos destrói a todos».

Considera que Agostinho tem força política e moral para conseguir a mudança do comportamento da ADI, reatando diálogo com as outras forças políticas do país.

O ódio semeado na sociedade de São Tomé e Príncipe nos últimos 4 anos, pelas políticas e acções de Patrice Trovoada, que chegaram a corroer a estrutura social tradicional de convivialidade entre os são-tomenses, impondo a divisão para reinar, perseguição e humilhação de cidadãos, é hoje repudiado pelos militantes do partido.

Segundo Levy Nazaré, o ódio semeado está hoje a gerar tempestades violentas. «Estamos a falar até de guardas e varedores de rua, pessoal menor da administração pública que são do ADI, estão a ser ruados, por causa desse ódio que existe contra o ADI, e de certeza que esse ódio não vem de nós porque nós estamos aqui».

Pelas palavras de Levy Nazaré, o futuro político de São Tomé e Príncipe, passa pelo resgate dos valores do passado, com destaque para o restabelecimento do clima de diálogo, que foi destruído nos últimos anos. «Por isso é necessário criar uma base de entendimento com as outras forças, sentar e conversar com as outras forças, e pegar o nosso país com as mãos», sublinhou.

Ao invés de à distância telecomandar os seus fiéis, no sentido de adiar o congresso marcado para 30 de Março, Patrice Trovoada é aconselhado pela geração esperança que está a despontar na ADI, no sentido de vir à terra são-tomense, para disputar o lugar de Presidente da ADI, que é um partido político de São Tomé e Príncipe e baseado em São Tomé e Príncipe.

« Não há desculpas como em 2012 e 2014….. Eu não quero falar de questões judiciais, mas não há desculpas….. Não há desculpas para a ausência. Isso é enganar as pessoas… e continuar a enganar aqueles que querem continuar cegos. Por isso ele que venha e apresente a sua candidatura, que ganhe o congresso se puder…….. Mas a democracia tem que existir no partido e dia 30 nós teremos congresso», concluiu.

Abel Veiga