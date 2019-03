Indignação e repúdio dos Magistrados do MP contra Jorge Bom Jesus

Num comunicado com a insígnia da Procuradoria Geral a República, deu entrada na redacção do Téla Nón, e dá conta que os membros do sindicato dos Magistrados do Ministério Público, estão indignados e repudiam as declarações do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

«Afirmando textualmente ter pressionado o Procurador Geral da República, para acelerar e concluir, determinados processos em curso, tendo inclusive solicitado à magistratura de influência do Presidente da República, para o mesmo fim, vimos por este meio, manifestar a nossa indignação e repúdio a tais afirmações, por atentarem contra princípios e valores de actuação do Ministério Público, constitucionalmente consagrados, pondo em causa a autonomia dos magistrados, a separação dos poderes e o próprio Estado de Direito Democrático», lê-se no comunicado.

Segundo o comunicado dos membros do sindicato dos magistrados do Ministério Público, a lei impõe, que o exercício da acção penal , deve ser orientado « sem pressão de qualquer natureza apenas obedecendo as regras consagradas no Código de Processo Penal».

Os 10 membros do sindicato dos magistrados do ministério público, que assinaram o comunicado, manifestam « total apoio ao digno Procurador Geral da República, no reforço da autonomia do Ministério Público, na salvaguarda do Estado de Direito Democrático, alertando que o Governo poderá apenas, no âmbito da jurisdição criminal transmitir por intermédio do Procurador Geral da República, instruções genéricas no âmbito das competências de definição da política criminal da competência do Governo».

O comunicado dos 10 membros do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tem data de 18 de Março.

Abel Veiga