PGR Kelve Carvalho pediu a demissão desde junho mas o Governo e o PR ainda não conseguiram uma solução  

Desde o dia 2 de Junho de 2025 que o Procurador-Geral da República Kelve Nobre de Carvalho, pôs o seu cargo a disposição do Presidente da República Carlos Vila Nova.

Numa carta endereçada ao Presidente da República, o Procurador-Geral da República que viu o seu mandato ser prorrogado em 2024 por mais um ano, justificou a decisão de demitir-se antes do tempo, por várias razões.

«O desenvolvimento da situação político-constitucional e os acontecimentos que têm conturbado a sociedade santomense não permitiram, exauridos que estão dez dos doze meses daquela prorrogação, prosseguir no trabalho que se vinha desenvolvendo», diz o Procurador-Geral Kelve Carvalho.

Na missiva entregue ao Presidente da República no dia 2 de junho de 2025, Kelve Carvalho fundamenta que «neste concreto momento, entendo que a minha permanência no cargo aporta mais prejuízos do que benefícios à atividade do Ministério Público, quando se encontram pendentes nesta instituição diversas situações que põem em causa a economia, a segurança das nossas populações, os direitos humanos e o próprio Estado de Direito.

Nunca como hoje o Ministério Público teve tantas investigações abertas envolvendo figuras de proa da sociedade santomense, seja ela civil, religiosa ou militar. Tal circunstância importa exigências acrescidas ao Ministério Público e aos seus magistrados que não se compadecem com a permanência no cargo de um procurador-geral da república já próximo do fim do seu mandato e numa situação em que o prolongamento do mesmo ocorreu de forma excepcional», diz a carta.

Depois de chamar a atenção do Presidente da República para o momento delicado que o Ministério Público vive, o Procurador-Geral da República, apelou o Chefe de Estado a agir com urgência para dar à Procuradoria-Geral uma nova liderança que pudesse motivar os magistrados a perseguir a justiça.

«Os desafios que supra elenquei exigem uma liderança renovada e a longo prazo, pois é necessário tomar decisões estratégicas e mobilizar e motivar os procuradores e funcionários de justiça do Ministério Público para que, como sempre fizeram comigo, possam exercer as suas funções preocupados apenas com a descoberta da verdade material e a realização da justiça. Não só os magistrados do Ministério Público, como a sociedade santomense, e até o saudável princípio republicano de renovação dos cargos, exigem que seja nomeado, quanto antes, um novo PGR», sublinhou Kelve Carvalho.

Detalhados os factos, o Procurador-Geral da República foi directo. «Pelo que, a partir da presente data, coloco o meu cargo à disposição para que Vossa Excelência, em conjunto com o Governo, possa com carácter de urgência escolher uma nova figura para tão espinhosa tarefa», concluiu Kelve Carvalho.

O tempo passou, quase 2 meses depois do urgente pedido de demissão, Kelve Carvalho continua à frente do Ministério Público. Sem motivação e perspectivas de futuro em termos de liderança, os magistrados não conseguem dar o impulso necessário aos vários processos em investigação. Na última semana, o governo tentou uma solução, que afinal de contas, e segundo o Presidente da República, não respeita os procedimentos legais.

Enquanto isso, o órgão da justiça que detém o impulso penal, e defende a legalidade democrática entrou em hibernação.

O leitor tem acesso a uma cópia da Carta de pedido de demissão do Procurador-Geral da República Kelve Carvalho.

Abel Veiga