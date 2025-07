Incumprimento de procedimentos legais bloqueia a posse de Miris Botelho como Procuradora-Geral da República

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, justificou a suspensão da posse de Miris Botelho como nova Procuradora-Geral da República com o incumprimento de procedimentos legais. “Era melhor suspender para que o mal não fosse maior”, declarou, frisando que a decisão não se prende com a figura da magistrada, mas sim com questões administrativas não observadas em tempo útil.

A reação surge num contexto de especulações difundidas nas redes sociais sobre os motivos do adiamento. O Chefe de Estado sublinhou a necessidade de rigor: “Vamos continuar a pautar por fazer as coisas bem feitas… Quando receber as propostas e forem cumpridas todas as formalidades, procederemos à tomada de posse.”

Vila Nova destacou ainda os desafios do processo, referindo que “nem sempre os aconselhamentos coincidem com o que está previsto nas leis”, e apelou a uma cultura de reforma, profissionalismo e responsabilidade. “O país precisa de reformas. Servir e não nos servirmos — esse deve ser o nosso compromisso”, afirmou.

José Bouças