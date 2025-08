Carlos Stock o novo Procurador-Geral da República

Foi Ministro da Defesa Nacional no governo da ADI de 2014-2018, para mais tarde ser investido como Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional.

Carlos Stock, foi o nome escolhido pelo Governo em concertação com o Presidente da República para substituir a Kelve de Carvalho, como Procurador-Geral da República.

«Quero afirmar perante esta assembleia que tudo farei para cumprir e exercer a dita função que acabo de assumir neste preciso momento», afirmou logo depois de prestar juramento no salão nobre do Palácio do Povo.

O novo Procurador-Geral da República dirigiu-se disse que a vida é feita de desafios, e reconheceu que assumiu um dos desafios mais difíceis da actualidade santomense. O Presidente da República confirmou que se trata de uma misssão.

«É uma misssão senhor procurador geral da república. Por detrás dela o país espera uma dinâmica para o exercício da acção penal, para dirigir a acção penal, para representar o Estado no seu todo em processos judiciais, de modo que possa contribuir para que a justiça seja mais eficiente mais justa», declarou Carlos Vila Nova.

O novo Procurador-Geral da República não é quadro do Ministério Público. Nos últimos anos tinha emigrado para a Europa. Na primeira tentativa fracassada do governo em nomear uma magistrada do tribunal judicial como procuradora geral da república, o sindicato dos magistrados do ministério público, pôs na rua um comunicado de contestação alegando que o próximo procurador geral deveria saír da estrutura do ministério público como alegadamente define os Estatutos dos Magistrados do Ministério Público.

No entanto, Tem Jua de Castro que representou os magistrados do ministério público na cerimónia de investidura de Carlos Stock exigiu que o novo PGR seja leal.

«Esperamos é a lealdade do mesmo, perante os magistrados. Esperamos que trabalhe também em colaboração com os magistrados do ministério público», frisou a magistrada.

Dois meses depois de Kelve Carvalho ter pedido a demissão do cargo, finalmente São Tomé e Príncipe tem um novo Procurador-Geral da República.

Abel Veiga