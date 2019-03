Convulsão na ADI : Chefe da JADI chumbou  decisão de Diogo e Abnilde

A situação política interna no maior partido da oposição, a ADI é estonteante. Sem liderança, o partido das argolas, revelou na última semana que deixou de navegar em mar azul.

No dia 19 de Março(terça- feira), Levy Nazré acompanhado por Ekneide Santos(ex-Presidente da Autarquia de Água Grande actualmente deputado), e Álvaro Santiago(Ex-Ministro da Educação e deputado), anunciou ao país que o congresso do partido será realizado no dia 30 de Março, contrariando a decisão tomada pela comissão de gestão liderada por José Diogo(Ex-Presidente da Assembleia Nacional e deputado).

Pois no mesmo dia, um comunicado assinado por José Diogo, dava conta que o congresso marcado para dia 30 de Março seria adiado sine die.

Após a intervenção de Levy Nazaré acompanhado pelos outros dois membros da comissão política da ADI, já no dia 20 de Março (quarta – feira), Abnilde Oliveira o líder da bancada parlamentar da ADI, acompanhado por uma deputada da ADI da Kua Téla e por mais um membro da comissão de gestão do partido, veio dizer ao país, que o congresso será mesmo adiado, e exigiu que o grupo de levy Nazaré que apoia a candidatura de Agostinho Fernandes, acatasse a decisão, para o bem do partido.

Já nesta sexta feira dia 22 de Março, Wadson Almeida, Presidente da JADI(Juventude da ADI), acompanhado pela sempre sorridente Arlete Zeferino, líder das Mulheres em Acção(braço feminino da ADI), e por mais um militante membro da JADI, veio dizer ao país que são membros da comissão de gestão da ADI, e que o congresso será realizado no dia 30 de Março, tendo em conta que a comissão de gestão não tem competência legal para adiar o congresso.

O Chefe da Juventude da ADI, enquanto membro da comissão de gestão deitou por terra a decisão tomada por outros dois membros da comissão de gestão, nomeadamente José Diogo e o sempre presente porta voz e líder parlamentar Abnilde Oliveira.

Os últimos acontecimentos indicam que a pilha do telecomando da ADI estará já a perder força, ou seja, a esgotar-se.

Abel Veiga