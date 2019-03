OGE 2019 inaugura Rendimento Mínimo de Inserção Social

Pela primeira vez o governo vai introduzir o rendimento mínimo de inserção social para cerca de 2500 famílias. Um projecto inscrito no Orçamento Geral do Estado para 2019 que foi aprovado no final da tarde de sexta – feira.

Avaliado em 140 milhões de euros, o orçamento para 2019, é considerado pelo governo como sendo de emergência. Tudo porque até 2018, São Tomé e Príncipe acumulou dívida externa de mais de 308 milhões de dólares, a inflação atingiu 9%, e o crescimento económico estagnou abaixo dos 4%.

O Governo quer alterar o quadro degradante de 2008, e projecta para 2019 um orçamento de 140 milhões de euros em que o sector das infraestruturas absorve 23% do valor. Saúde recebe 16% , Educação 15 e o sector da agricultura e pescas 12%. « Do total do investimento público apenas 2,8% serão assegurados através dos recursos internos, e 97,2 % por recursos externos, nomeadamente empréstimos e donativos. É preciso ter bem presente essas percentagens porque elas são reveladoras de uma grande dependência do país em relação aos nossos parceiros bilaterais e multi-laterais», explicou o Primeiro Ministro. .

Apesar da hiper-dependência da ajuda financeira internacional, a execução do orçamento do Estado para 2019, inaugura o rendimento mínimo de inserção social. «Neste sector com a colaboração dos nossos parceiros vamos iniciar uma experiência de rendimento mínimo de inserção social. E esperamos vir a cobrir cerca de 2500 famílias carenciadas», afirmou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

O Chefe do Governo que apresentou aos deputados às linhas de força do Orçamento Geral do Estado garantiu que o crescimento económico em 2019, deverá situar-se nos 4,5%. «Vamos dar início a uma nova etapa no processo de reconstrução do país, renovando a esperança de todos em dias melhores», frisou Jorge Bom Jesus.

Apesar das críticas do maior partido da oposição,a ADI, sobre o incumprimento pelo Chefe do Governo das promessas eleitorais, o Orçamento Geral do Estado foi aprovado com 30 votos a favor, sendo 23 da bancada do MLSTP, 5 da coligação PCD,MDFM,UDD e 2 do Movimento Caué.

Os 21 deputados da bancada parlamentar da ADI que estiveram na sessão plenária abstiveram-se.

No quadro das acções de atracção de investimentos privados e de financiamentos para alimentar o Orçamento Geral do Estado, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus viaja este fim de semana rumo a República da China.

Abel Veiga