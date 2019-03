Monte Cristo quer retomar julgamentos no Tribunal de Contas

José António Monte Cristo(na foto), Presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, anunciou que ainda neste ano, a instituição vai realizar julgamentos para responsabilizar financeiramente as personalidades apanhadas na prática de má gestão dos fundos públicos.

Os sucessivos relatórios de auditorias realizados nos diversos organismos do Estado são-tomense revelam tais fraudes financeiras.

Monte Cristo explicou que o processo de julgamento para responsabilização financeira, está atrasado por causa da reforma legislativa. Segundo o Presidente do Tribunal de Contas foi feita uma solicitação a Assembleia Nacional, para legislar no sentido de dar suporte legal aos julgamentos públicos do Tribunal de Contas.

«Temos uma solicitação na Assembleia e foi bem acolhida para podemos regular toda a sistémica na legislação apropriada desse mecanismo. E como a Assembleia nos promete que este trabalho será feito com muita brevidade, cremos que muito brevemente haverá julgamentos…. ainda este ano», assegurou Monte Cristo.

O Presidente do Tribunal de Contas referiu também que pela via da reposição voluntária dos fundos públicos mal geridos, a instituição registou alguns casos de sucesso «tem acontecido aqui e acolá determinados responsáveis que têm reagido favoravelmente», precisou.

Os visados nos relatórios de auditoria, que não repõem de forma voluntária os fundos mal parados, serão alvos ainda este ano, de julgamentos públicos na sala de audiências do Tribunal de Contas.

Note-se que no ano 2010, o Tribunal de Contas deu início pela primeira vez no país de julgamentos públicos dos ex-ministros e directores da administração pública, visados em relatórios de auditorias como violadores de fundos públicos e das leis da administração pública.

Na altura Fortunato Pires era o Presidente do Tribunal de Contas. Os julgamentos públicos realizados pelo então Presidente do Tribunal de Contas, permitiu a reposição pelos gestores públicos prevaricadores, de largas centenas de euros nos cofres do Estado.

Mas as personalidades influentes visadas nos processos do Tribunal de Contas, recorreram ao Tribunal Constitucional, contestando a legalidade do julgamento. O então Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional José Paquete Teixeira, lavrou n ano 2010 um acórdão que decidiu o seguinte:

«Por todos os elementos ora trazidos à colação, o Tribunal Constitucional decide declarar inconstitucionais as normas supracitadas, por violação do disposto na Constituição da República, devendo os organismos competentes para o efeito, exigir responsabilidade aos infractores através dos mecanismos legais próprios, considerando o julgamento nos moldes em que foi feito inconstitucional por violação da constituição e de lei, mais concretamente declara inconstitucionais os artigos 1º e 45º do regulamento interno do Tribunal de Contas, publicado no diário da República nº 15 de 27 de Outubro de 2003, com as alterações introduzidas e publicadas no diário da república nº 25 de 8 de Setembro de 2005….».

Por inconstitucionalidade decidida pelo Tribunal Competente no ano 2010, o Tribunal de Contas cessou os julgamentos das fraudes financeiras, comprovadas nos relatórios de auditoria que realiza, nos mais diversos sectores da administração do Estado são-tomense.

Passaram 9 anos em que o Tribunal de Contas, limitava-se a brindar os cidadãos, com a apresentação rotineira de ilegalidades financeiras praticadas no país, mas sem hipóteses de responsabilização dos autores das fraudes.

Monte Cristo, promete retomar com suporte legal, o julgamento público dos actuais e ex-directores, dos actuais e ex-ministros e outros altos funcionários do Estado, envolvidos na má gestão do dinheiro do povo.

Abel Veiga