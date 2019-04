Os 17 milhões do Kuwait ainda desaparecidos -Conheça a história do crédito financeiro

Tudo aconteceu em Novembro do ano 2016, na cidade de Malabo na vizinha Guiné Equatorial. O ex-Ministro das Finanças e Economia Aul, Américo Ramos participou a 4ª Cimeira África – Árabe que decorreu em Malabo de 21 a 24 de Novembro do ano 2016.

À margem da cimeira África – Arabe, Américo Ramos assinou o Acordo de Empréstimo entre o Governo de São Tomé e Príncipe e o Fundo do Kuwait para o Desenvolvimento Económico Árabe. Acordo assinado na presença do Xeque Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, o emir do Estado do Kuwait.

O Fundo do Kuwait, definiu no acordo o empréstimo a São Tomé e Príncipe de cinco milhões de Dinares do Kuwait, equivalentes a 17 milhões de dólares norte americanos.

Os termos do acordo, indicam que os projectos de modernização do Hospital Ayres de Menzes, único alvo dos 17 milhões de dólares, deveriam estar concluídos no ano 2019. Talvez por isso, o Fundo do Kuwait, enviou ao actual Governo uma nota a pedir o pagamento dos juros do crédito que foi desembolsado a favor de São Tomé e Príncipe.

As autoridades nacionais dizem que não existe qualquer registo de entrada dos 17 milhões de dólares no país, nem há registos de projectos de modernização realizados no hospital Ayres de Menzes.

Leia na íntregra os meandros do acordo de crédito financeiro do fundo do Kuwait, que Américo Ramos assinou em 2016, envolvendo 17 milhões de dólares.

Um trabalho do Jornalista português Jorge Trabulo Marques :

O empréstimo foi feito em virtude de uma iniciativa de Sua Alteza Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, o emir do Estado do Kuwait, anunciado na 3ª Cúpula África-Árabe, realizada no Kuwait, no período de 19 a 20 de novembro. 2013 para concessão de empréstimos concessionários aos países africanos no montante de um bilhão de dólares americanos distribuídos pelos cinco anos seguintes para o financiamento de projetos de desenvolvimento nos países africanos.

O Acordo de Empréstimo foi assinado em nome da República Democrática de São Tomé e Príncipe por Sua Excelência o Exmo. Américo de Oliveira Ramos, Ministro das Finanças e Assuntos Econômicos, e em nome do Fundo do Kuwait para o Desenvolvimento Econômico Árabe, por Sua Excelência o Senhor Shaikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, Primeiro Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Relações Exteriores, em atendimento a Sua Excelência Anas Khaled Al Saleh, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

O projecto visa apoiar o desenvolvimento do sector da saúde de São Tomé e Príncipe, satisfazendo o aumento da procura de serviços de saúde, melhorando a sua qualidade e assegurando serviços hospitalares e cobertura de saúde em São Tomé e Príncipe. O Projeto fornecerá infraestrutura adequada e instalações técnicas, além de atender às necessidades de modernos equipamentos médicos e serviços especializados de atendimento diagnóstico e terapêutico, com o objetivo de reduzir a morbidade e a mortalidade. Assim, contribuindo para a melhoria do estado de saúde das populações, o que terá impacto positivo nos indicadores socioeconômicos do país. O projeto compreende a construção e o equipamento do Hospital Central Dr. Ayres De Menezes

O projeto inclui as obras civis: compreende todas as obras de construção civil e obras de engenharia eletromecânica necessárias para reabilitar dois edifícios existentes (o edifício principal e UTI, operação e banco de sangue) e para construir um novo com a conexão entre eles trazendo o total camas no novo desenvolvimento em cerca de 132 camas, a reabilitação da cozinha do hospital, várias instalações de serviço, estacionamento e paisagismo. E a aquisição e instalação de equipamentos médicos e auxiliares para atendimento laboratorial, pronto-socorro, banco de sangue, UTI, Ortopedia, ambulatório, fisioterapia, telemedicina, imagem, otorrinolaringologia, oftalmologia, cardiologia, hemodiálise, arquivo e departamento de TIC, que serão proporcionais os serviços especializados previstos.

O projeto também inclui, a provisão de duas ambulâncias, geradores e incineradores e fornecimento de mobiliário para os referidos edifícios. Programa de treinamento para médicos especializados e equipe técnica médica e Serviços de Consultoria: para (a) a preparação do projeto detalhado, especificação técnica e documentos contratuais das obras necessárias e equipamentos médicos; (b) preparação de documentos de licitação e assistência na avaliação de licitação e serviços de licitação; (c) supervisão da implementação do Projeto, incluindo a instalação do equipamento.

O projeto está previsto para começar no quarto trimestre de 2016 e estar concluído até o final de 2019.

O custo total do Projecto é estimado em cerca de 425,6 mil milhões de DOBRA, equivalente a cerca de 5,6 milhões de KD, dos quais cerca de KD 4,7 milhões serão em moeda estrangeira e representando cerca de 84% do custo total do Projecto. O empréstimo concedido pelo Fundo cobrirá cerca de 89% do custo total do projeto, enquanto o saldo será coberto pelo governo de São Tomé e Príncipe.

O empréstimo vence ao longo de um período de 24 anos, incluindo 4 anos de carência, e será amortizado em 40 parcelas semestrais, a primeira das quais serão devidos em 1 stdata em que quaisquer juros ou outro encargo para o empréstimo cairá devido após o decurso do período de carência acima mencionado. O empréstimo tem uma taxa de juros de 1% ao ano, além de 0,5% ao ano para cobrir custos administrativos e outras despesas incorridas na implementação do Acordo de Empréstimo.

Vale a pena mencionar que, ao prolongar este empréstimo, o Fundo e a República Democrática de São Tomé e Príncipe marcam o início da sua cooperação para o desenvolvimento.

Especial – Jorge Trabulo