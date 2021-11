Engenheiros do Kuwait já começaram a trabalhar no projecto de modernização do hospital central

Iniciaram-se os estudos técnicos para definir o projecto de modernização do hospital Central Ayres de Menezes. Uma equipa de engenheiros da empresa AEC do Kuwait reuniu-se com o ministro da saúde, Edgar Neves, e enunciou o arranque dos trabalhos de consultoria.

Nos próximos 6 meses os dois engenheiros da empresa AEC do Kuwait, vão fazer um levantamento pormenorizado da situação do hospital central Ayres de Menezes. Profissionais de saúde, e gestores do hospital vão ser auscultados.

A empresa de consultoria AEC, seleccionada pelo fundo do Kuwait, para elaborar o projecto de modernização do hospital Ayres de Menezes está a recolher elementos para definir o melhor modelo de hospital para São Tomé e Príncipe.

Após a conclusão em 6 meses do trabalho técnico para elaboração do projecto de construção, as obras deverão iniciar num período de 12 meses.

«Devemos terminar o trabalho dentro de 6 meses. Haverá um período para aprovação do projecto, e mais aspectos. Assim o concurso público para contratação da empresa de construção, esperamos que deverá acontecer antes de 1 ano», explicou o engenheiro civil da empresa AEC.

No ano 2016, o Fundo Kuwait disponibilizou uma linha de crédito de 17 milhões de dólares, a favor de São Tomé e Príncipe para reabilitar e modernizar e o hospital Central Ayres de Menezes.

Segundo o acordo de consultoria assinado no mês de Outubro último em São Tomé, do valor de 17 milhões de dólares da linha de crédito, a empresa AEC vai receber 800 mil dólares, pelos serviços de consultoria.

Abel Veiga